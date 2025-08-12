Πρόγραμμα κατά της παχυσαρκίας με δωρεάν φάρμακα

Διπλό «χτύπημα» στην παχυσαρκία καταφέρνει για πρώτη φορά το υπουργείο Υγείας μέσα από στοχευμένες δράσεις που απευθύνονται στον ανήλικο αλλά και τον ενήλικο πληθυσμό.

Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Παχυσαρκίας παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες Διατροφικής συμβουλευτικής και παρακολούθηση από γιατρό σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες, ενώ δρομολογείται και η δωρεάν πρόσβαση σε φάρμακα για τους παχύσαρκους ενήλικες.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του protothema.gr πατώντας εδώ