Πρόληψη και ολιστική φροντίδα στην ογκολογία | Νέος κύκλος δράσεων μετά την απολογιστική εκδήλωση στην Τρίπολη

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινοτικός Συν-Σχεδιασμός και Εφαρμογή Ολιστικών Εκπαιδευτικών Πρακτικών για την Πρόληψη και Διαχείριση Ογκολογικών Ασθενών», η Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου συμμετείχε στην απολογιστική ενημερωτική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026 στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Τρίπολης.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Εργαστήριο Βασικών Επιστημών Υγείας (ΕΒΕΥ) του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και τον Δήμο Τρίπολης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν ομιλίες από την κ. Ανδρέα Πάολα Ρόχας, την κ. Ιωάννα Σίδερη και την κ. Αναστασία Μπεντεβή. Παρευρέθηκαν επίσης η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας κ. Κανέλα Καράμπελα, ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας κ. Σωτήριος Καμαρινόπουλος, η Αντιδήμαρχος Τρίπολης αρμόδια για θέματα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης κ. Κλειώ Κορώνη-Παπαντωνίου και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Αθανάσιος Κατσής.

Στην εκδήλωση παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος, καλές πρακτικές που εφαρμόστηκαν, καθώς και η εμπειρία που προέκυψε από την εφαρμογή τους στην τοπική κοινότητα. Το πρόγραμμα εστίασε στην πρόληψη, την ενημέρωση και την εκπαίδευση των πολιτών γύρω από τα ογκολογικά νοσήματα, αναδεικνύοντας τη σημασία της ολιστικής προσέγγισης στη φροντίδα της υγείας και της ενεργής συμμετοχής της κοινότητας.

Παράλληλα, ανακοινώθηκε η συνέχιση της συνεργασίας μέσα από έναν νέο κύκλο βιωματικών δράσεων αφιερωμένων στην ολιστική φροντίδα σώματος και ψυχής. Οι δράσεις θα επικεντρωθούν στη διατροφική καθοδήγηση και στη βιωματική ψυχολογική υποστήριξη, με στόχο την ενίσχυση της ψυχικής ανθεκτικότητας και την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών.

Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά και θα βασίζονται στον διάλογο, τη βιωματική μάθηση και την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ των συμμετεχόντων.

Πρόγραμμα συναντήσεων

Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 | 17:30 – 19:00

Άγχος και αβεβαιότητα: πώς τα διαχειριζόμαστε στην πράξη

Πρακτικοί τρόποι κατανόησης και ρύθμισης του άγχους που συνοδεύει εξετάσεις, θεραπείες και περιόδους αναμονής.

Σάββατο 21 Μαρτίου 2026 | 17:30 – 19:00

Δίνω χώρο στα συναισθήματα χωρίς να με κατακλύζουν

Πώς αναγνωρίζουμε και εκφράζουμε δύσκολα συναισθήματα όπως φόβο, θυμό, λύπη και ενοχές.

Σάββατο 28 Μαρτίου 2026 | 17:30 – 19:00

Διατροφική υποστήριξη κατά τη διάρκεια της ογκολογικής θεραπείας & ο ρόλος της καχεξίας

Η σημασία της σωστής θρέψης για την ανταπόκριση στις θεραπείες και την υποστήριξη της ανάρρωσης.

Σάββατο 25 Απριλίου 2026 | 17:30 – 19:00

Όρια χωρίς ενοχές

Πώς θέτουμε όρια σε οικογένεια, φίλους και καθημερινές απαιτήσεις προστατεύοντας την ψυχική μας αντοχή.

Σάββατο 9 Μαΐου 2026 | 17:30 – 19:00

Ασφαλείς τρόποι μαγειρέματος & υγιεινή στην κουζίνα

Πρακτικές για τη διατήρηση της θρεπτικής αξίας των τροφίμων και την πρόληψη λοιμώξεων.

Σάββατο 23 Μαΐου 2026 | 17:30 – 19:00

Οικογένεια και ασθένεια

Ο ρόλος της οικογένειας και τρόποι ενίσχυσης της επικοινωνίας και της αλληλοϋποστήριξης.

Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 | 17:30 – 19:00

Το Δέντρο της Ζωής: ποιος είμαι πέρα από την ασθένεια

Βιωματική συνάντηση ενδυνάμωσης που εστιάζει στις αξίες, τις αντοχές και τις ελπίδες μας.

Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 | 17:30 – 19:00

Τι μου δίνει νόημα τώρα

Διερεύνηση των στοιχείων που δίνουν νόημα και δύναμη στην καθημερινότητα.

Οι συναντήσεις πραγματοποιούνται σε ασφαλές και υποστηρικτικό ομαδικό πλαίσιο, με σεβασμό στους ρυθμούς και τα όρια κάθε συμμετέχοντα.

Για τη συμμετοχή στις διαδικτυακές συναντήσεις:

https://perseus.uop.gr/index. php/apps/bbb/b/ MwAqsLMF6yzbqk7r