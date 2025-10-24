Προοπτικές συνεργασίας Δήμου Σπάρτης και Vamvakou Revival στο επίκεντρο συνάντησης στη Βαμβακού

Το πλέγμα δράσεων που αναπτύσσει το Vamvakou Revival (VR) και οι δυνατότητες συνεργειών με τον Δήμο Σπάρτης, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025 ο Δήμαρχος Σπάρτης, κ. Μιχάλης Βακαλόπουλος με εκπροσώπους του project.

Ο κ. Βακαλόπουλος, συνοδευόμενος από τους Αντιδημάρχους Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Παναγιώτη Παυλή και Προγραμματισμού & Επιχειρηματικότητας, κ. Παναγιώτη Τριτάκη, επισκέφτηκαν και περιηγήθηκαν στους χώρους του σχολείου Βαμβακούς, όπου φιλοξενείται το Εργαστήριο Τεχνολογίας Βαμβακούς (V. Lab) και αμέσως μετά είχαν ενημερωτική σύσκεψη με τον Διοικητικό Υπεύθυνο του VR, κ. Ανάργυρο Βερδήλο, τον Υπεύθυνο Προγραμμάτων, κ. Χάρη Βασιλάκο και τον Υπεύθυνο Τεχνικών Έργων & Υποδομών του VR, κ. Τάσο Μάρκο.

Οι εκπρόσωποι του VR παρουσίασαν στη δημοτική Αρχή Σπάρτης τους βασικούς άξονες και τα επόμενα βήματα του project, ενώ εξετάστηκε η δυνατότητα πολυεπίπεδης συνεργασίας και δημιουργίας συνεργειών με τον Δήμο Σπάρτης.

Ο κ. Βακαλόπουλος ευχαρίστησε τους εκπροσώπους και συνιδρυτές του Vamvakou Revival για τη δράση και τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στην αρωγή και υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος τόσο σε αυτό το project, όσο και σε μεγάλα έργα υποδομών του Δήμου Σπάρτης, όπως το υπό κατασκευή Γενικό Νοσοκομείο και η ανακατασκευή του υφιστάμενου Αρχαιολογικού Μουσείου Σπάρτης. Όπως τόνισε ο κ. Βακαλόπουλος, η δημοτική Αρχή Σπάρτης βρίσκεται στο πλευρό του VR, στηρίζοντας κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια και πρωτοβουλία του.