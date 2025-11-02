Προσποιούμενος τον πελάτη, άρπαξε κινητό από κατάστημα στην Καλαμάτα

Προσποιούμενος τον πελάτη, ένας 46χρονος στην Καλαμάτα κατάφερε να εκμεταλλευτεί την ενασχόληση των υπαλλήλων και να αφαιρέσει κινητό τηλέφωνο για να τραπεί σε φυγή.

Το κινητό ανήκε σε υπάλληλο του καταστήματος, το οποίο είχε σε μια προθήκη, απ’ όπου ο δράστης δίχως να γίνει αντιληπτός κατάφερε να το πάρει. Από βίντεο και δια της προανακριτικής διαδικασίας διαπιστώθηκε ότι ο 46χρονος ήταν ο δράστης, με τις αρχές να τον εντοπίζουν στην Καλαμάτα και να τον συλλαμβάνουν. Το κινητό τηλέφωνο δεν βρέθηκε στην κατοχή του.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη, χθες (31.10.2025) το βράδυ, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, 46χρονος ημεδαπός, γιατί όπως προέκυψε την 30.10.2025 εισήλθε σε κατάστημα χρωμάτων-σιδηρικών και εκμεταλλευόμενος την ενασχόληση των υπαλλήλων, αφαίρεσε κινητό ενός εξ αυτών. Επιπλέον, σε έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του -1-αναδιπλούμενος σουγιάς με μήκος λάμας -7- εκατοστά και -1- σιδερογροθιά, τα οποία κατασχέθηκαν.