«Πρώτα η Πελοπόννησος» για σιδηρόδρομο Πελοποννήσου | « Όχι στη μετατροπή του σε ποδηλατόδρομο – Ναι στην αναβίωσή του»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου έθεσα το κρίσιμο θέμα που εμφανίσθηκε ως «κεραυνός εν αιθρία» για την προκήρυξη από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) προμελέτης και τευχών δημοπράτησης ύψους 3,5 εκατ. ευρώ που αφορούν τη μετατροπή του ιστορικού σιδηροδρόμου σε ποδηλατόδρομο.

Αν υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο, σημαίνει στην πράξη οριστική κατάργηση του σιδηροδρομικού δικτύου. Την ώρα που όλη η Ευρώπη επενδύει σε πράσινες μεταφορές, η περιφερειακή αρχή του κ. Πτωχού κλείνει τα μάτια, αφήνει να χαθούν 15 εκατ. ευρώ από το ΠΕΠ (για τη γραμμή Κόρινθος – Άργος – Ναύπλιο που είχε ανακοινώσει το 2023 ο πρώην περιφερειάρχης κ. Νίκας) και σιωπά απέναντι σε μια πολιτική που υπονομεύει το μέλλον της Πελοποννήσου.

Παρά το γεγονός ότι πληθαίνουν οι φωνές από επίσημα χείλη και θεσμικούς φορείς υπέρ της αναβίωσης του τρένου – και μάλιστα έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον και από ιδιωτικές εταιρείες – προκαλεί αρνητική έκπληξη η συγκεκριμένη εξέλιξη, η οποία κινείται σε ακριβώς αντίθετη κατεύθυνση.

Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι υπάρχει ήδη η Ελληνοελβετική Πρωτοβουλία με τη στήριξη της Ελβετικής Πρεσβείας και της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΛΕΤ), που έχει αναδείξει διεθνώς τη σημασία της αναβίωσης του σιδηροδρόμου της Πελοποννήσου. Στην πρωτοβουλία αυτή έχουν συμβάλει πανεπιστημιακοί από το ΕΜΠ και το Πολυτεχνείο της Ζυρίχης, εμπειρογνώμονες συγκοινωνιολόγοι, καθώς και θεσμικοί παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η παράταξή μας «Πρώτα η Πελοπόννησος» συμμετέχει ενεργά στις εκδηλώσεις και τις κινητοποιήσεις για την αναβίωση του σιδηροδρόμου και έχει ξεκάθαρες θέσεις διατυπωμένες πολλές φορές στο δημόσιο λόγο:

Ο σιδηρόδρομος δεν είναι παρελθόν – είναι το μέλλον της βιώσιμης ανάπτυξης και της πράσινης μετάβασης. Η μετρική γραμμή Πελοποννήσου πρέπει να διασωθεί και να αξιοποιηθεί. Η Καλαμάτα, ως «Κλιματικά Ουδέτερη Πόλη» έως το 2030, δεν μπορεί να μείνει χωρίς σιδηροδρομικό σχεδιασμό. Το μετρικό δίκτυο της Πελοποννήσου είναι ανεκτίμητη πολιτιστική κληρονομιά που μπορεί να αναδειχθεί και τουριστικά. Υπάρχουν πολλαπλές ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ, Connecting Europe Facility, Horizon, RRF, Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης).

Δεν μπορούμε να μιλάμε για «ποδηλατόδρομους-μαμούθ» πάνω στις γραμμές του σιδηροδρόμου.

Μπορούμε και πρέπει να έχουμε σιδηρόδρομο που συνδέει πόλεις, χωριά και ανθρώπους, ενισχύει τον τουρισμό και λειτουργεί μαζί με ποδηλατικές διαδρομές συμπληρωματικά και όχι εις βάρος του.

Η Πελοπόννησος δεν χρειάζεται άλλες χαμένες ευκαιρίες.

Ο σιδηρόδρομος πρέπει να ξαναμπεί στις ράγες , όχι να θυσιαστεί για μικροπολιτικές σκοπιμότητες και πρόχειρες λύσεις.