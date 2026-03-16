Προτάσεις για μια πιο βιώσιμη πόλη: Η φωνή του Συμβουλίου Νεολαίας στο Δημαρχείο Καλαμάτας (video)

Στην εκπομπή «Τι λες τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη, φιλοξενήθηκαν η Αμέρισσα Γιαννούλη, Σύμβουλος Νεολαίας και η  Παρασκευή (Βιβή) Δημητροπούλου, μαθήτρια 3ου Γενικού Λυκείου Καλαμάτας και  συζήτησαν για τη στιγμή που η φωνή των νέων ακούστηκε επίσημα μέσα στο Δημαρχείο.

Η Βιβή, ως μία από τους μαθητές που κάθισαν στα έδρανα του Δημαρχείου και συνομίλησαν απευθείας με τη δημοτική αρχή, μετέφερε την εμπειρία της από την κατάθεση τεκμηριωμένων προτάσεων για την πόλη. Η Αμέρισσα Γιαννούλη ανάλυσε πώς το πρόγραμμα YEP της Inter Alia και το Συμβούλιο Νεολαίας μετατρέπονται πλέον σε έναν σταθερό θεσμό που διασφαλίζει ότι οι ιδέες των παιδιών δεν μένουν στα χαρτιά. Μια συζήτηση για την Καλαμάτα που αλλάζει, το επερχόμενο 2ο Φεστιβάλ Νεολαίας, που θα διεξαχθεί 24,25 και 26 Απριλίου, και το πώς η πόλη αποκτά όραμα μέσα από τα μάτια των νέων της.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

