«Τα νέα της Λακωνίας» – Σχολιάζει η Φωτεινή Μακεδονοπούλου (video)

Δείτε τα όσα παρουσιάστηκαν στην ενότητα με τα Νέα της Λακωνίας στην εκπομπή “Τι λες Τώρα”.
Η Φωτεινή Μακεδονοπούλου σχολίασε τα εξής θέματα:
ΚΟΡΥΦΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ – ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΗΝ 17η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821
ΣΤΙΣ ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΥΘΕΙΟ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
ΠΑΣΟΚ: ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ
Δ. ΠΤΩΧΟΣ: «Η ΥΦΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ»
ΑΝΟΙΞΕ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΗΣ Η ΕΚΘΕΣΗ ”ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ, Η ΜΝΗΜΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ”