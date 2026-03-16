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«Τα νέα της Λακωνίας» – Σχολιάζει η Φωτεινή Μακεδονοπούλου (video)

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Δείτε τα όσα παρουσιάστηκαν στην ενότητα με τα Νέα της Λακωνίας στην εκπομπή “Τι λες Τώρα”.

Η Φωτεινή Μακεδονοπούλου σχολίασε τα εξής θέματα:

ΚΟΡΥΦΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΗ ΜΑΝΗ – ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΙΜΗΣΑΝ ΤΗΝ 17η ΜΑΡΤΙΟΥ 1821

ΣΤΙΣ ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΓΥΘΕΙΟ Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ

ΠΑΣΟΚ: ΥΨΗΛΗ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΣΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΣΥΝΕΔΡΩΝ

Δ. ΠΤΩΧΟΣ: «Η ΥΦΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΟΥ ΓΕΡΑΚΙΟΥ ΠΑΡΑΜΕΝΕΙ ΖΩΝΤΑΝΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ»

ΑΝΟΙΞΕ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΗΣ Η ΕΚΘΕΣΗ ”ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ, Η ΜΝΗΜΗ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ”

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