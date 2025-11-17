Πρώτες βοήθειες – Οι 3 σωτήριες κινήσεις που πρέπει να ξέρεις σε περίπτωση πνιγμονής (video)

Σε μια συζήτηση που αφορά όλους, η νοσηλεύτρια του Κέντρου Υγείας Καλαμάτας και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ERC), Έλενα Μπλάνα, και ο πιστοποιημένος εκπαιδευτής του (ERC), Κωνσταντίνος Μικάλεφ, φιλοξενήθηκαν στην εκπομπή “Τι Λες Τώρα” με την Αναστασία Μάντζαρη, αναδεικνύοντας την κρίσιμη σημασία των Πρώτων Βοηθειών και της άμεσης αντίδρασης. Η κα Μπλάνα με την πιστοποιημένη γνώση της, μίλησε για τον κίνδυνο της πνιγμονής και γιατί είναι τόσο σημαντικό να δράσουμε στα πρώτα λεπτά, επέδειξε πρακτικά τις σωστές κινήσεις που μπορούν να απελευθερώσουν την αναπνευστική οδό και να σώσουν μια ζωή, εξηγώντας πώς εφαρμόζεται σε ενήλικες και σε παιδιά, πότε και πώς πρέπει να ξεκινήσει η ΚΑΡΠΑ αν ο άνθρωπος χάσει τις αισθήσεις του.