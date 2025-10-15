Προβολή της Κεντρικής Αγοράς Καλαμάτας μέσα από το διεθνές συνέδριο “Τomorrow Tastes Mediterranean”

Το Torribera Mediterranean Center, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου, το Harvard T.H. Chan School of Public Health – Τμήμα Διατροφής, ο οργανισμός EAT και το Κέντρο Έρευνας και Εκπαίδευσης Δημόσιας Υγείας της Ακαδημίας Αθηνών, οργάνωσαν μια διεπιστημονική συνάντηση με στόχο την ανάδειξη της πολυδιάστατης σημασίας της Μεσογειακής Διατροφής.

Η δράση, στο πλαίσιο του “Τοmorrow Taste Mediterranean” μεταφέρθηκε την Τρίτη 14 Οκτωβρίου το μεσημέρι στην Κεντρική Αγορά Καλαμάτας με κεντρικό θέμα “Φεστιβάλ Μεσογειακής Γεύσης: Εξερευνώντας την Αγορά της Καλαμάτας” όπου και έλαβαν χώρα ομιλίες, εργαστήρια, ενώ προσκεκλημένοι σεφ ετοίμασαν συνταγές με τοπικά προϊόντα.

Μια δράστη με στόχο την ανάδειξη της διασύνδεσης των τοπικών παραγωγών με την εστίαση και τον τουρισμό. Τα λαδερά, τα ψάρια, τα χόρτα είχαν την τιμητική τους και αποτέλεσαν την πρώτη ύλη για γευστικά πιάτα, με στόχο να αναδειχθεί η Μεσογειακή Διατροφή ως πρότυπο υγείας και γαστρονομίας, και τη συμμετοχή φορέων, επαγγελματιών της εστίασης και του τουρισμού.

Πρόκειται για έναν παγκόσμιο διάλογο, που διεξήχθη για ένα διήμερο στην Καλαμάτα, για τη μεσογειακή διατροφή και τη σημασία της για την υγεία, τη βιωσιμότητα, την αγροδιατροφή και την πολιτιστική μας κληρονομιά με τη συμμετοχή κορυφαίων πανεπιστημιακών, επιστημόνων, σεφ και επιχειρηματιών, προβάλλοντας διεθνώς τη μεσσηνιακή πρωτεύουσα, τα προϊόντα και τους ανθρώπους της.