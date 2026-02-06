«Ψαλίδι» στις δόσεις δανείων μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου, τι αλλάζει για χιλιάδες δανειολήπτες | Τι σημείωσε ο Αλέξης Μητρόπουλος για ΣΣΕ και αυξήσεις μισθών (video)

«Ψαλίδι» στις μηνιαίες δόσεις των δανείων μπαίνει μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Σύμφωνα με την απόφαση της Ολομέλειας, κρίθηκε ότι ο τόκος υπολογίζεται στη μηνιαία δόση και όχι στο υπόλοιπο του κεφαλαίου, με μεγάλες αποκλίσεις στη μηνιαία καταβολή. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Πρόκειται για μια απόφαση «σταθμό» του Αρείου Πάγου που αγγίζει 250.000 δανειολήπτες που είναι στο Νόμο Κατσέλη. «Το επίμαχο νομικό θέμα είναι ένα το επιτόκιο θα υπολογίζεται επί της μηνιαίας δόσης ή επί του συνολικού υπολειπόμενου ποσού δανείου. Εάν ίσχυε το δεύτερο δεν θα επιβίωναν οι περισσότεροι των δανειοληπτών διότι δεν θα μπορούσαν να πληρώσουν τα δάνεια τους. Υπό αυτή την έννοια είναι σε θετική κατεύθυνση» είπε ο Αλέξης Μητρόπουλος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του BEST εστιάζοντας και στα αυξημένα πανωτόκια «περιμένουμε εάν ο Άρειος Πάγος πει να επιστραφούν τα ποσά που πήραν ήδη οι τράπεζες και τα fund ή θα συμψηφιστούν μελλοντικές δόσεις.»

Παράλληλα, ο Καθηγητής και Πρόεδρος της Ένωσης για την Υπεράσπιση της Εργασίας και του Κοινωνικού Κράτους (ΕΝΥΠΕΚΚ.), αναφέρθηκε στο ζήτημα των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. Σημειώνοντας ότι «στο Άρθρο που έλεγε ότι η μετενέργεια θα λειτουργήσει άμεσα στο τελευταίο άρθρο του νομοσχεδίου λέει ότι η μετενέργεια αφορά συμβάσεις όχι που ισχύουν τώρα, αλλά που θα υπογραφούν τον πρώτο μετά την έναρξη ισχύος του νέου Νόμου. Τότε η αύξηση των μισθών σε ευρύς κλάδους θα ισχύσει το 2029 και ‘30»

201 θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα και δεκάδες τραυματισμοί έχουν καταγραφεί στη χώρα μας με τον κ. Μητρόπουλο να επιβεβαιώνει πως βάσει αριθμών πρόκειται για ένα θλιβερό ρεκόρ και να σημειώνει μεταξύ άλλων ότι τα ατυχήματα «πολύς κόσμος δεν τα δηλώνει. Συμβιβάζονται με τους εργοδότες».

Αποκαλυπτικά χαρακτήρισε τέλος, τα στοιχεία του Υπουργείου Εργασίας για τους μισθούς. «Μόνο 1,5% μικτά αυξήθηκαν οι αποδοχές. Από 1.342 € σε 1.362€. Άρα δεν κάλυψε ούτε τον μισό πληθωρισμό. 1,5% αυξήθηκε ο μέσος μισθός και 2.9% με 3% ο πληθωρισμός. Και στις συντάξεις η αύξηση ήταν μικρή», είπε και εξήγησε «2,4% καθαρό είναι 1,7%. και στους μισθούς η αύξηση είναι 1,5% γι’ αυτό ο κόσμο σ αγκομαχά στα s/m στις αλυσίδες τροφίμων διότι ο πληθωρισμός έχει πετάξει στα ουράνια…» και αυτό όπως είπε, επικαλούμενος στοιχεία της Ε.Ε., οφείλεται στο γεγονός ότι «την 18η ημέρα του μήνα οι μισθοί και οι συντάξεις τελειώνουν».