Voucher έως 800 ευρώ για παιδιά: Ανοιχτή η πλατφόρμα, πως θα κάνετε αιτήσεις

Σε λειτουργία βρίσκεται η πλατφόρμα για τους φορείς παροχής υπηρεσιών του Πιλοτικού Προγράμματος Πρώιμης Οικογενειοκεντρικής Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ) του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (ΥΚΟΙΣΟ), για την παροχή voucher έως 800 ευρώ σε δικαιούχους γονείς παιδιών με αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα voucher έως 800 ευρώ ανά μήνα και απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε γονείς παιδιών ηλικίας έως 6 ετών με αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές ή βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισής τους.
Οι υποψήφιοι πάροχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έως και τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 23:59 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας www.proimi.eetaa.gr, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν, βάσει συστήματος μοριοδότησης και κατάταξης, έως το τέλος του 2025, μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων από την ΕΕΤΑΑ.
