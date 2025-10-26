Voucher έως 800 ευρώ για παιδιά: Ανοιχτή η πλατφόρμα, πως θα κάνετε αιτήσεις

Σε λειτουργία βρίσκεται η πλατφόρμα για τους φορείς παροχής υπηρεσιών του Πιλοτικού Προγράμματος Πρώιμης Οικογενειοκεντρικής Παιδικής Παρέμβασης (ΠΠΠ) του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας (ΥΚΟΙΣΟ), για την παροχή voucher έως 800 ευρώ σε δικαιούχους γονείς παιδιών με αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές.

Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα voucher έως 800 ευρώ ανά μήνα και απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε γονείς παιδιών ηλικίας έως 6 ετών με αναπηρία ή αναπτυξιακές διαταραχές ή βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο εμφάνισής τους.