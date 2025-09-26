Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο ΥΠΕΘΟΟ – Εισηγητής ο Νεοκλής Κρητικός

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ψηφίσθηκε πριν από λίγο η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών «Ενίσχυση των υπηρεσιών των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων και συναφή οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα».

«Νομοθέτημα που είχα την τιμή να εισηγηθώ στο Σώμα» αναφέρει ο βουλευτής Π.Ε. Λακωνίας κ. Νεοκλής Κρητικός, ο οποίος προσθέτει πως «καταρτίστηκε και δομήθηκε γύρω από το σκοπό της ενίσχυσης των υπηρεσιών των Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, για την ταχύτερη απορρόφηση και αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων».

Κατά την εισήγησή του ο κ. Κρητικός υποστήριξε πως «οι διατάξεις του παρέχουν τα πλεονεκτήματα της αναβάθμισης και ευελιξίας, ενδυναμώνοντας τη δημόσια διοίκηση στις πτυχές που διαχειρίζεται συγχρηματοδοτούμενα και εθνικά χρηματοδοτούμενα προγράμματα».

Επισήμανε πως «η Ελλάδα έχει κάνει βήματα προόδου τα τελευταία χρόνια, συνιστώντας ένα θετικό παράδειγμα επενδυτικής ανάκαμψης στην Ευρώπη. Αυτό είναι απόρροια συστηματικής δουλειάς, αφού αξιοποιούνται στο μέγιστο βαθμό τα χρηματοδοτικά εργαλεία από την ίδια κυβέρνηση που διαπραγματεύτηκε για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 επιτυγχάνοντας καλύτερους όρους και απορροφώντας υψηλότερους πόρους». Καταληκτικά είπε: «Η χώρα μας παραμένει στις πρώτες θέσεις μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την απορρόφηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Συνιστά, δε, βασική κυβερνητική επιδίωξη να αποτραπεί η παραμικρή απώλεια, η παραμικρή διαρροή από τους ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και το μέρισμα της ανάπτυξης να επιστρέφει στην κοινωνία».