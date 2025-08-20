Τελευταία Νέα
Πτώση δέντρου στο κέντρο της Καλαμάτας (pic’s)

Ένα δέντρο κατέρρευσε νωρίς το πρωί της Τετάρτης στην οδό Ακρίτας, στην Καλαμάτα, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Η πτώση του είχε ως αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας στο σημείο. Στο σημείο έσπευσε άμεσα συνεργείο του Δήμου, το οποίο ανέλαβε την απομάκρυνση του κορμού και των κλαδιών ώστε να αποκατασταθεί το συντομότερο η ομαλή κυκλοφορία.

 
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το περιστατικό δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός, καθώς την ώρα της πτώσης δεν περνούσε από το σημείο ούτε όχημα ούτε πεζός.

