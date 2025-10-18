“Tεκτονικές” αλλαγές στα ελληνικά ΜΜΕ: Η νέα εξαγορά, αναλυτικά οι κινήσεις Εξάρχου, Μαρινάκη και Μελισσανίδη στα media

Τεκτονικές αλλαγές πραγματοποιούνται τα τελευταία χρόνια στο χώρο των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, καθώς μία νέα φουρνιά επιχειρηματιών, προερχόμενοι από το χώρο των εφοπλιστών και των κατασκευών προχωρούν σε εξαγορές καναλιών, ενημερωτικών ιστότοπων και ιστορικών τίτλων.

Πρόκειται για τον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Δημήτρη Μελισσανίδη, ενώ πλέον στο “μπλοκ” αυτό εντάσσεται και η τριανδρία των Αλέξανδρου Εξάρχου-Δ.Μπάκου-Γ. Καϋμενάκη, οι οποίοι φέρονται να ήρθαν σε συμφωνία για την απόκτηση μειοψηφικού πακέτου του Ομίλου Παραπολιτικά, που περιλαμβάνει ένα σύνολο έντυπων και ηλεκτρονικών μέσων, καθώς και ραδιοφώνων. Οι πληροφορίες για το νέο deal, αν και δεν έχουν επιβεβαιωθεί επισήμως, έχουν κυκλοφορήσει ευρέως στον επιχειρηματικό κόσμο ενώ έχουν γραφτεί και σχετικά άρθρα, χωρίς να υπάρξει διάψευση…

Φαίνεται, επομένως, ότι εντείνονται οι διαδικασίες συγκέντρωσης στα media, παράλληλα και ενδεχομένως και σε επικαλύψεις με τις πολιτικές διεργασίες, καθώς η χώρα βρίσκεται πλέον σε παρατεταμένη προεκλογική περίοδο.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί μία γενικότερη στρατηγική που ακολουθούν διάφορα group, η οποία δεν αποκλείεται να έχει ως στόχο σε βάθος χρόνου την ένταξη στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπως φαίνεται και από τα βήματα του παρελθόντος. Αν υλοποιηθεί το παραπάνω, τότε γίνεται λόγος για έναν τρίτο πόλο στο εγχώριο στερέωμα των media, ο οποίος θα έχει ισχυρό εκτόπισμα, ακολουθώντας τα παραδείγματα των Αττικών Εκδόσεων και της Αlter Ego Media.

Αλέξανδρος Εξάρχου

Ποιος είναι ο νέος τρίτος πόλος – Η “ένωση” των Wide Media και Next Step Media

Η τριανδρία των Αλέξανδρου Εξάρχου-Δ.Μπάκου-Γ. Καϋμενάκη έχουν πραγματοποιήσει από το 2022 ένα γύρο εξαγορών στα ελληνικά media μέσω της εταιρείας Wide Media Group καθώς έχουν αποκτήσει τον τηλεοπτικό σταθμό Action 24, ενώ μέχρι πριν από λίγους μήνες είχαν αναλάβει την ενημερωτική ζώνη του Attica TV. Επίσης, έχει αποκτήσει το flash.gr, λειτουργεί τον αθλητικό ενημερωτικό ιστότοπο Athletiko.gr και το Νews4Health.gr

Επιπλέον έχει εξαγοράσει πριν από δύο χρόνια τον ενημερωτικό ιστότοπο iefimerida και σύμφωνα με τα ίδια δημοσιεύματα οι δύο οντότητες, δηλαδή τα Παραπολιτικά και το iefimerida, παρόλο που θα μπουν στην ίδια “ομπρέλα”, θα συνεχίσουν να λειτουργούν ξεχωριστά και αυτοτελώς.

Πλέον με τη φερόμενη απόκτηση του μειοψηφικού πακέτου της Next Step Media, όπως έχει ονομαστεί εδώ και μερικούς μήνες ο όμιλος των Παραπολιτικών, η Wide Media Group αποκτά πρόσβαση στις εξής κατηγορίες μέσων:

Στις εφημερίδες: “ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ”, “Απογευματινή”, “Το Καρφί” και “On Time”.

Στα ψηφιακά μέσα: parapolitika.gr , powergame.gr, energygame.gr, e-ota.gr, iapogevmatini.gr, motorone.gr, thefashionbible.gr, ontime24.gr και media.gr.

Σε 3 ραδιοφωνικούς σταθμούς: “ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ” 90,1 FM, Μελωδία Θεσσαλονίκης 98 και Νότες 96.

Σε 6 περιοδικά: “Animall”, “Κυνήγι και Σκοποβολή”, “Car and Driver”, “Startupper”, “AI Report” και “Smart Cities”.

Οι κινήσεις των Μαρινάκη και Μελισσανίδη

Την αρχή για την απόκτηση μέσων από επιχειρηματίες έκανε στα μέσα της δεκαετίας του 2010 ο εφοπλιστής Βαγγέλης Μαρινάκης, καθώς τότε ίδρυσε την Alter Ego Media. Πλέον αυτή περιλαμβάνει πλήθος μέσων, τόσο παραδοσιακών όσο και ψηφιακών και έχει εισαχθεί από τις αρχές του 2025 στα Χρηματιστήριο Αθηνών.

Στα πιο ιστορικά μέσα που έχει αποκτήσει εντάσσονται ο τηλεοπτικός σταθμός MEGA, τον οποίο εξαγόρασε μαζί με την ταινιοθήκη του το Νοέμβριο του 2019, ενώ από το 2017 είχε αποκτήσει το ΔΟΛ με τα μέσα “Τα Νέα”, “Το Βήμα”, “Οικονομικός Ταχυδρόμος” και “in.gr”. Επίσης, από το Μάρτιο του 2024 έχει αποκτήσει τον τίτλο της Ελευθεροτυπίας.