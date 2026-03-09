Reunion των άσων του 2000 για την επιστροφή της Καλαμάτας στην Α’ Εθνική

Η επιστροφή της Π.Σ. Καλαμάτα —της θρυλικής «Μαύρης Θύελλας»— στα σαλόνια της Super League Greece μετά από 25 χρόνια ξυπνά έντονες μνήμες. Με αφορμή τη μεγάλη αυτή επιτυχία, το προσεχές Σαββατοκύριακο η Καλαμάτα θα υποδεχθεί τους ποδοσφαιριστές της τελευταίας ομάδας που αγωνίστηκε στην Α’ Εθνική το 2000, σε μια συνάντηση με έντονο συγκινησιακό χαρακτήρα.

Παλαιοί άσοι που τίμησαν τη μελανόλευκη φανέλα και στη συνέχεια διέγραψαν σημαντική πορεία στο ελληνικό ποδόσφαιρο επιστρέφουν στην πόλη για να θυμηθούν στιγμές από εκείνη την εποχή και να γιορτάσουν την τωρινή άνοδο της ομάδας.

Στη συνάντηση αναμένεται να δώσουν το «παρών» οι Θωμάς Τρούπκος, Βαγγέλης Κουτσουρές, Μάκης Μπελεβώνης και Στράτος Γκαρόζης, ενώ θα τους υποδεχθούν παλιοί συμπαίκτες τους που ζουν σήμερα στην Καλαμάτα, όπως οι Άρης Γαλανόπουλος, Χρήστος Καλαντζής, Βασίλης Μπλέτσας, Τάκης Δρούγας και Σωτήρης Λυμπερόπουλος.

Παράλληλα, καταβάλλονται προσπάθειες ώστε να παρευρεθούν και οι Νίκος Γεωργέας και Στάθης Κάππος, γεγονός που θα δώσει ακόμη μεγαλύτερη λάμψη στη συνάντηση.

Όλα δείχνουν ότι το Σαββατοκύριακο που έρχεται θα είναι γεμάτο ποδοσφαιρικές ιστορίες, αναμνήσεις από τα αποδυτήρια του 2000 και συζητήσεις για τη νέα εποχή της ομάδας του Αλέκος Βοσνιάδης.