ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Καλαμάτα: Θέλει μεγάλη μεταγραφή από τον Ολυμπιακό

Η Καλαμάτα νίκησε 1-0 τον Πανιώνιο επέστρεψε στη Super League και ο κόσμος της το… έκαψε στο κέντρο της πόλης. Η επόμενη μέρα τη θέλει με μεγάλη μεταγραφή. Για την ακρίβεια θα πάει για αρκετές. Μία την ψάχνει από τον Ολυμπιακό.
Ο λόγος για τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη. Το συμβόλαιο του λήγει το ερχόμενο καλοκαίρι με τον Ολυμπιακό και είναι άγνωστο αν θα ανανεώσει. Η αλήθεια είναι πως ο 37χρονος τερματοφύλακας είναι από τους τύπους που θέλουν να παίζουν. Ποτέ του δεν βολεύτηκε με τη θέση του δεύτερου γκολκίπερ. Πάντα το έψαχνε για κάπου που θα παίζει.
Ο άλλοτε διεθνής πορτιέρε έχει στο νου του το εξωτερικό, όπου είναι πιθανό να έχει ακόμα πέραση εκεί. Υπάρχει και η προοπτική της Ρίο Άβε, αλλά υπάρχει και το ενδιαφέρον από την Καλαμάτα. Η «μαύρη θύελλα» είναι από τις ομάδες που τον έχουν λοκάρει και έχουν τον δίαυλο επικοινωνίας για να μπορέσουν να τον προσεγγίσουν παρουσιάζοντας το project της ομάδας για τη μεγάλη κατηγορία.
Ασφαλώς δεν είναι μια υπόθεση που μπορεί να προχωρήσει στο «δια ταύτα» αυτή τη στιγμή. Είναι κάτι για το καλοκαίρι. Υπαρκτό και με το παραπάνω, Καταδεικνύει μάλιστα που έχει βάλει τον πήχη η Καλαμάτα για την ενίσχυσή της εν όψει της συμμετοχής της στην πρώτη κατηγορία.

ΠΗΓΗ Sportime

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
