Και του χρόνου στη Volley League η Καλαμάτα 80 Affidea – Πρώτος και μαθηματικά ο ΠΑΟ που νίκησε με 0-3 στην Παραλία (pic’s & video)

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 3-0 σετ της μαχητικής Καλαμάτα 80 Affidea στο κλειστό της Παραλίας, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά την ανωτερότητά του. Οι «πράσινοι» παρουσιάστηκαν ισχυροί και συγκεντρωμένοι, δείχνοντας την ποιότητα και την κλάση τους σε έναν ακόμη αγώνα, γεγονός που τους χάρισε και μαθηματικά την πρώτη θέση στο πρωτάθλημα. Ωστόσο, τα βλέμματα στο κατάμεστο γήπεδο ήταν στραμμένα κυρίως στην ομάδα της Καλαμάτας. Παρά την ήττα, οι Μεσσήνιοι είχαν κάθε λόγο να χαμογελούν, καθώς λίγα λεπτά μετά τη λήξη της αναμέτρησης πανηγύρισαν την παραμονή τους στην κατηγορία.

Η νίκη του Μίλωνα επί της Κηφισιάς αποδείχθηκε καθοριστική, καθώς διαμόρφωσε τα δεδομένα της βαθμολογίας και εξασφάλισε την παραμονή της Καλαμάτας 80 στην κατηγορία. Έτσι, οι παίκτες και οι φίλαθλοι της ομάδας πανηγύρισαν με ανακούφιση και χαρά την επίτευξη του βασικού στόχου της σεζόν.

«Είχαμε μεγάλη συνέπεια και σταθερότητα που θεωρώ ότι είναι συστατικά που μπορούν να μας οδηγήσουν στην κατάκτηση του πρωταθλήματος» είπε ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος.

Ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος από τη μεριά του σημείωσε «Πρόπερσι πάλι είχαμε τερματίσει πρώτη θέση και δυστυχώς χάσαμε το πλεονέκτημα, πέρυσι πάλι πρώτοι και τα καταφέραμε. Ο σκοπός είναι να πας όσο το δυνατόν ψηλότερο. Είμαστε χαρούμενοι για το κάναμε αυτό».

«Σημαίνει πολλά και τίποτα η αλήθεια. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι που καταλήξαμε πρώτοι. Αυτός ήταν ο στόχος. Έχουμε το πλεονέκτημα έδρας… αλλά είναι έτσι το πρωτάθλημα που δεν παίζει τόσο-τόσο μεγάλο ρόλο. Αλλά όπως και να έχει η έδρα μας είναι καυτή και έχουμε το πλεονέκτημα», είπε ο καλαματιανός άσος Άρης Χανδρινός, λίμπερο του ΠΑΟ, κι ευχαρίστησέ τον κόσμο για την ηχηρή παρουσία του «ήταν ο 8ος παίκτης μας. Αλλά θέλω να σταθώ και στον κόσμο της Καλαμάτας. Είναι πολύ καλή ομάδα, και με εμάς. Συγκινήθηκα όταν είδα τα φώτα στην παρουσίαση. Είναι πολύ ευχάριστο να βλέπεις ένα γήπεδο που έχεις μεγαλώσει και έχει εξελιχθεί έτσι, και η ομάδα και το γήπεδο, και έχει διοίκηση που αγαπάει πάρα πολύ την ομάδα».

ΑΚΗΣ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ: «ΉΤΑΝΕ ΔΙΚΑΙΟ…»

«Είναι τεράστια επιτυχία για τον οργανισμό όλο να πατήσει σε αυτή την παραμονή ώστε να χτίσει για την επόμενη σεζόν. Νομίζω ήταν δίκαιο γιατί κάναμε μεγάλες εμφανίσεις», είπε αρχικά ο προπονητής της Καλαμάτας 80. «Σήμερα ο ΠΑΟ έκανε το καλύτερό του παιχνίδι, μετά το πρώτο που έκανε στον Ολυμπιακό μέσα, ήταν καλύτερο, πιο ποιοτικό… ήταν σε όλα πάρα πολύ καλός σαν πρωταθλητής. Και νομίζω ότι θα είναι και πρωταθλητής» και συνέχισε «Με ηρεμία τώρα προχωράμε για τον επόμενο στόχο. Που δεν ξέρουμε τι μπορεί να είναι. Το να φθάσουμε τον ΟΦΗ είναι πάρα πολύ δύσκολο και ότι είναι μια πολύ δυνατή ομάδα αλλά και έχει και μια διαφορά τεράστια ασφαλείας. Εμείς θα κάνουμε την προσπάθειά μας…» είπε ο Άκης Χατζηαντωνίου.

MVP του αγώνα ο Χαράλαμπος Ανδρεόπουλος. Την απονομή έκανε ο Ρούλης Αγραπιδάκης, μάνατζερ στο βόλεϊ του Παναθηναϊκού.

Τα σετ: 20-25, 19-25, 20-25.