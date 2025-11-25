Ρεύμα: Αλλαγές στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

Τη διαδικασία για ανασχεδιασμό του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) εκκίνησε το ΥΠΕΝ, δημοσιεύοντας πρόσκληση για τεχνική μελέτη με σκοπό τη δρομολόγηση βασικών αλλαγών στην αρχιτεκτονική του μέτρου. Στο πλαίσιο του ανασχεδιασμού, θα επαναξιολογηθούν μεταξύ άλλων τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια των δικαιούχων, το ύψος των μειωμένων χρεώσεων, καθώς και τα επίπεδα μηνιαίας κατανάλωσης ρεύματος που θα καλύπτονται από τις εκπτώσεις.

Σκοπός του ΚΟΤ είναι η προστασία των πληττόμενων νοικοκυριών από ακραίες και έκτακτες συνθήκες ενεργειακής φτώχειας. Όπως όμως σημειώνει το υπουργείο στην πρόκληση, από το 2018 που έγινε η τελευταία αναθεώρηση του ΚΟΤ ως προς τα κριτήρια ένταξης των δικαιούχων, τα όρια κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, και τις παρεχόμενες εκπτώσεις, έχουν επέλθει σημαντικές αλλαγές στην ελληνική οικονομία και κοινωνία, αλλά και στο διεθνές περιβάλλον με τη μεσολάβηση της υγειονομικής και ενεργειακής κρίσης.

