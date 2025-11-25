Φόροι και ευρωπαϊκά κονδύλια «φουσκώνουν» τον κουμπαρά του 2026

Αύξηση άνω των οκτώ δισ. ευρώ φέρνουν το 2026 οι φόροι και τα ευρωπαϊκά κονδύλια στον κρατικό προϋπολογισμό, με τον συνδυασμό τους να ανεβάζει τον «κουμπαρά» των εσόδων σε νέα επίπεδα.

Οι φόροι αναμένεται να φτάσουν περίπου τα 65,6 δισ. ευρώ, ενώ τα ευρωπαϊκά κονδύλια που περνούν από τον προϋπολογισμό υπερβαίνουν τα 15 δισ. ευρώ, δημιουργώντας μια εικόνα ισχυρής αλλά και απαιτητικής δημοσιονομικής εξίσωσης.

Σε σύγκριση με το 2025, οι φόροι αυξάνονται περίπου κατά 3,5 δισ. ευρώ, από τα 62,1 στα 65,6 δισ. ευρώ, ενώ οι πόροι που θα καταφθάσουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) παραμένουν σε πολύ υψηλή τροχιά, καθώς μόνο οι επιχορηγήσεις επενδύσεων ξεπερνούν τα 10,5 δισ. ευρώ.

