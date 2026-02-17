Τελευταία Νέα
Τιμές άνοιξης έφεραν στην ελληνική αγορά ηλεκτρισμού οι άνεμοι

Οι έντονοι άνεμοι των τελευταίων ημερών καταβαράθρωσαν τις τιμές του ηλεκτρισμού στη χώρα μας, σε επίπεδα που θυμίζουν περισσότερο άνοιξη παρά χειμώνα.

Ενδεικτικό είναι ότι τα τελευταία 24ωρα παρατηρήθηκαν ιδιαίτερα ανώμαλες για την εποχή συνθήκες: Την Κυριακή η μέση τιμή έπεσε σε μόλις 27 ευρώ ανά μεγαβατώρα, με τις ΑΠΕ και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά να καλύπτουν άνω του 70% των αναγκών.

Τη Δευτέρα η τάση συνεχίστηκε με 71 ευρώ και σήμερα, Τρίτη, η τιμή υποχωρεί εκ νέου στα 57 ευρώ. Όλα αυτά ενώ η χονδρική έκλεισε τον Ιανουάριο κοντά στα 110 ευρώ/MWh, δηλαδή μιλάμε για έντονες αποκλίσεις.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του newsit.gr πατώντας εδώ 

ΕΤΙΚΕΤΕΣ
