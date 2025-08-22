Ρευματοκλοπές: Αυστηροποιείται το πλαίσιο, πιο «τσουχτερά» τα πρόστιμα

Ακόμη βαρύτερα γίνονται τα πρόστιμα για τις ρευματοκλοπές από την 1η Ιουλίου, με συνέπεια στο δεύτερο εξάμηνο του 2025 νοικοκυριά και επιχειρήσεις που εντοπίζονται να «κλέβουν» ρεύμα να πρέπει να καταβάλουν μεγαλύτερα ποσά για τις κιλοβατώρες που κατανάλωσαν χωρίς να πληρώσουν. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα σχετικά πέναλτι αναπροσαρμόζονται προς τα πάνω μόλις ένα μήνα μετά την προηγούμενη (και κατακόρυφη) ενίσχυσή τους, καθώς την 1η Ιουνίου είχαν υπερδιπλασιαστεί σε σχέση με ό,τι ίσχυε προηγουμένως.

Με βάση τη σχετική απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής (ΡΑΑΕΥ) που δημοσιεύθηκε χθες σε ΦΕΚ, οι νέες αυξήσεις, που τίθενται σε εφαρμογή για το δεύτερο μισό του έτους, κινούνται στα επίπεδα του 5%. Ειδικότερα, ένας οικιακός καταναλωτής θα πληρώσει πλέον 49,453 λεπτά του ευρώ για κάθε κιλοβατώρα που έχει «κλέψει», από 47,217 λεπτά που ίσχυε για τον Ιούνιο. Ο «πέλεκυς» για τους εμπορικούς καταναλωτές αναπροσαρμόζεται στα 56,4 λεπτά ανά κιλοβατώρα, από 54,121 λεπτά.

Για τους δικαιούχους ΚΟΤ, οι χρηματικές ποινές κυμαίνονται πλέον από 16,893 έως 30,34 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Τον Ιούνιο τα πέναλτι ξεκινούσαν από 15,371 και έφταναν μέχρι τα 28,663 λεπτά του ευρώ.

«Ενημέρωση» των προστίμων σε τακτική βάση

Η αναθεώρηση του προστίμου για κάθε «κλεμμένη» κιλοβατώρα γίνεται στο πλαίσιο της Μεθοδολογίας υπολογισμού του συνολικού τιμήματος καταβολής λόγω ρευματοκλοπής, η οποία εγκρίθηκε από τη ΡΑΑΕΥ τον Μάρτιο. Μεταξύ άλλων, η Μεθοδολογία επιτρέπει την επικαιροποίηση των οικονομικών κυρώσεων ανά 6μηνο, ώστε να προσαρμόζεται η επιβάρυνση κάθε «κλεμμένης» κιλοβατώρας στη βάση των τρέχουσων λιανικών τιμών ρεύματος. Κι αυτό ώστε το πρόστιμο να αποτελεί συνεχώς σημαντικό οικονομικό αντικίνητρο για παραβατικές συμπεριφορές.