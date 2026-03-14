Τελευταία Νέα
97.3best
Σάββατο
14
Μάρτιος
TOP
ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας για την ισοτιμία πτυχίων των πρώην ΤΕΙ -Αφορά 400.000 περιπτώσεις, τι περιλαμβάνει

Share

Ρύθμιση για την ισοτιμία πτυχίων 400.000 αποφοίτων των πρώην ΤΕΙ φέρνει το υπουργείο Παιδείας.

Τη διαδικασία, με την οποία θα μπορέσουν περισσότεροι από 400.000 απόφοιτοι των πρώην Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΤΕΙ) να αποκτήσουν ισότιμα πτυχία με τα αντίστοιχα τμήματα των πανεπιστημίων, καθορίζει ρύθμιση του υπουργείου Παιδείας, που θα ενσωματωθεί στο νομοσχέδιο για την ίδρυση Ανώτατης Σχολής Παραστατικών Τεχνών, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί την ερχόμενη Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2026, στη Βουλή.

Πιο συγκεκριμένα, η ρύθμιση θα αφορά όλους όσοι αποφοίτησαν μετά το 2001, όταν με τον ν. 2916/2001 «ανωτατοποιήθηκαν» τα ΤΕΙ, και τα πτυχία των οποίων μέχρι σήμερα δεν έχουν αντιστοιχηθεί με τίτλους σπουδών των ΑΕΙ.

Για το «κλείσιμο μιας εκκρεμότητας δεκαετιών» και την «αποκατάσταση μίας αδικίας» έκανε λόγο η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, σχολιάζοντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ τη στόχευση της εν λόγω πρωτοβουλίας.

Όπως επισήμανε, δίνεται η δυνατότητα ισοτίμησης των πτυχίων των ΤΕΙ με τα αντίστοιχα τμήματα των πανεπιστημίων, «μέσα από μια σαφή και διαφανή διαδικασία αξιολόγησης».

«Η διαδικασία βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, όπως το ευρωπαϊκό σύστημα πιστωτικών μονάδων (ECTS), το περιεχόμενο των προγραμμάτων σπουδών και τυχόν μεταπτυχιακές ή διδακτορικές σπουδές συναφούς αντικειμένου», εξήγησε η υπουργός.

«Δίνουμε καθαρή λύση σε ένα πραγματικό πρόβλημα και διασφαλίζουμε την ποιότητα και την αξιοπιστία της Ανώτατης Εκπαίδευσης», κατέληξε.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.iefimerida.gr πατώντας ΕΔΩ 

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode