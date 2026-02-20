Σε επιτυχή χειρουργική επέμβαση υπεβλήθη ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος – Ευχαριστίες

“ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε·”(Α΄ Θεσ. ε΄ 18)

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, κατόπιν οξείας ισχυαλγίας, η οποία τον ταλαιπώρησε κατά τον τελευταίο μήνα, υπεβλήθη σε επιτυχή χειρουργική επέμβαση, υπό του Διευθυντού βτης Νευροχειρουργικής Κλινικής του ΝΙΜΤΣ κ. Σπυρίδωνος Λαφαζάνου. Κατά το διάστημα της μικράς αυτής δοκιμασίας, πλήθος Μεσσηνίων, συντοπιτών μας και αποδήμων, κλήρος και λαός, άρχοντες και αρχόμενοι, εξέφρασαν τις ευχές και προσευχές τους για ταχεία ανάρρωση.

Ο Σεβασμιώτατος εκφράζει με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη τις ευχαριστίες του και παρέχει προς όλους την αρχιερατική ευλογία του, ευχόμενος προς όλους Καλή και Ηγιασμένη Τεσσαρακοστή.

Επίσης ευχαριστεί τον Διευθυντή Χειρουργό και το Επιστημονικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό της Κλινικής ως και τον Διοικητή του Νοσοκομείου κ. Ανδρέα Πλεμμένο και εύχεται ο Θεός να τους δίνει δύναμη και μακροημέρευση επ’ αγαθώ του έργου τους.