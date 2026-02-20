Τελευταία Νέα
97.3best
Παρασκευή
20
Φεβρουάριος
TOP
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Σε επιτυχή χειρουργική επέμβαση υπεβλήθη ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος – Ευχαριστίες

Share

 “ἐν παντὶ εὐχαριστεῖτε·”(Α΄ Θεσ. ε΄ 18) 

Ο Σεβ. Μητροπολίτης Μεσσηνίας κ. Χρυσόστομος, κατόπιν οξείας ισχυαλγίας, η οποία τον ταλαιπώρησε κατά τον τελευταίο μήνα, υπεβλήθη σε επιτυχή χειρουργική επέμβαση, υπό του Διευθυντού βτης Νευροχειρουργικής Κλινικής του ΝΙΜΤΣ κ. Σπυρίδωνος Λαφαζάνου. Κατά το διάστημα της μικράς αυτής δοκιμασίας, πλήθος Μεσσηνίων, συντοπιτών μας και αποδήμων, κλήρος και λαός, άρχοντες και αρχόμενοι, εξέφρασαν τις ευχές και προσευχές τους για ταχεία ανάρρωση.

Ο Σεβασμιώτατος εκφράζει με συγκίνηση και ευγνωμοσύνη τις ευχαριστίες του και παρέχει προς όλους την αρχιερατική ευλογία του, ευχόμενος προς όλους Καλή και Ηγιασμένη Τεσσαρακοστή.

Επίσης ευχαριστεί τον Διευθυντή Χειρουργό και το Επιστημονικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό της Κλινικής ως και τον Διοικητή του Νοσοκομείου κ. Ανδρέα Πλεμμένο και εύχεται ο Θεός να τους δίνει δύναμη και μακροημέρευση επ’ αγαθώ του έργου τους.

Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode