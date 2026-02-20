Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ: Σήμερα η κηδεία της σπουδαίας βυζαντινολόγου, στη Μητρόπολη Αθηνών η εξόδιος ακολουθία

Τελευταία Νέα
Το τελευταίο «αντίο» θα πουν σήμερα (20/2/2026) όσοι βρεθούν στη κηδεία της σπουδαίας βυζαντινολόγου, Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 99 ετών, αφήνοντας πίσω της ένα πολύ «δυνατό» πνευματικό αποτύπωμα

Η κηδεία της βυζαντινολόγου, Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, θα τελεστεί δημοσία δαπάνη, έπειτα από κοινή απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, Εσωτερικών Θεόδωρου Λιβάνιου και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Πολιτισμού Σοφίας Ζαχαράκη, ως ελάχιστος φόρος τιμής στην προσωπικότητα και το έργο της.

Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Παρασκευή, στις 13:00, στον Μητροπολιτικό Ναό Αθηνών, παρουσία εκπροσώπων της πολιτείας, της ακαδημαϊκής κοινότητας και πλήθους πολιτών, ενώ η σορός της έφτασε στην Μητρόπολη σήμερα το πρωί στις 09:00, όπου η σορός της θα εκτεθεί και σε λαϊκό προσκύνημα.

