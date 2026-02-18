Σούπερ μάρκετ: Σε ποια προϊόντα η Ελλάδα είναι ακριβότερη – Τι δείχνει η έρευνα του ΙΕΛΚΑ

Η Ελλάδα δεν είναι συνολικά η ακριβότερη χώρα στο σούπερ μάρκετ. Αυτό προκύπτει από τη συγκριτική έρευνα του ΙΕΛΚΑ για τυπικό καλάθι προϊόντων σε εννέα ευρωπαϊκές χώρες (με ΦΠΑ). Ωστόσο, η εικόνα δεν είναι οριζόντια και κυρίως δεν αποτυπώνεται πλήρως αν δεν συνδεθεί με το εισόδημα.

Στα επιμέρους προϊόντα, καταγράφονται σαφείς αποκλίσεις.Για παράδειγμα,ο καφές (200 γρ.) στην Ελλάδα πωλείται στα 9,67 ευρώ, περίπου 12,7% υψηλότερα από τον μέσο όρο των χωρών της έρευνας (8,58 ευρώ) του ΙΕΛΚΑ . Η Ελλάδα είναι ακριβότερη από Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, Γαλλία, Ρουμανία και Βουλγαρία, και συγκρίνεται μόνο με τη Γερμανία που βρίσκεται οριακά υψηλότερα.

Ακόμη μεγαλύτερη είναι η απόκλιση στη ζάχαρη (1 κιλό). Στα 2,66 ευρώ, η τιμή είναι 15,6% πάνω από τον μέσο όρο (2,30 ευρώ), κατατάσσοντας τη χώρα στις ακριβότερες της σύγκρισης. Η Ελλάδα είναι ακριβότερη από όλες σχεδόν τις χώρες της σύγκρισης, συμπεριλαμβανομένων Ισπανίας, Πορτογαλίας, Γαλλίας, Ιταλίας, Γερμανίας, Ρουμανίας και Βουλγαρίας.

