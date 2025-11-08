Σε ισχύ το σχέδιο αστυνόμευσης σε καταυλισμούς Ρομά -24ωρη παρουσία, πότε θα επεκταθεί το σχέδιο της ΕΛΑΣ

Σε 152 σημεία της Περιφέρειας, ξεκινά η εφαρμογή του σχεδίου αστυνόμευσης σε καταυλισμούς Ρομά. Από σήμερα, 8 Νοεμβρίου, σε εφαρμογή το σχέδιο αστυνόμευσης των καταυλισμών Ρομά σε 17 περιοχές και θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας την επόμενη εβδομάδα.

Σήμερα, το σχέδιο 24ωρης αστυνόμευσης, ξεκινά στις εξής περιοχές:

Θεσσαλονίκη

Στερεά Ελλάδα (Θήβα – Χαλκίδα – Φθιώτιδα)

Θεσσαλία (Λάρισα – Καρδίτσα)

Ανατολική Μακεδονία Θράκη (Ξάνθη)

Κεντρική Μακεδονία (Σέρρες – Ημαθία)

Δυτική Ελλάδα (Μεσολόγγι, Ηλεία, Αχαία)

Ιόνια Νησιά (Κέρκυρα)

Πελοπόννησος (Κορινθία, Αργολίδα, Μεσσηνία, Λακωνία)

Το πλάνο της ΕΛΑΣ

Στις 15 Νοεμβρίου θα επεκταθεί σε περιοχές της Αθήνας, αλλά και στην υπόλοιπη χώρα το πλάνο, ενώ σε δεύτερη φάση προγραμματίζεται η πρόσληψη 50 διαμεσολαβητών που θα πλαισιώσουν τις Ομάδες Πρόληψης και Διαμεσολάβησης που ήδη θα επιχειρούν εντός των συγκεκριμένων περιοχών.

Η παρουσία των ένστολων αστυνομικών θα είναι 24ωρη και συνολικά θα συμμετέχουν 473 αστυνομικοί, που υπάγονται στο ελληνικό FBI.

«Στόχος μας είναι να προλάβουμε και να ελέγξουμε την παραβατικότητα χωρίς να ανεχόμαστε “ειδικές ζώνες” που βρίσκονται πέραν του νόμου. Αλλά και χωρίς να στιγματίζουμε ευαίσθητους και ευάλωτους πληθυσμούς. Εξ’ ου και επιλέξαμε οι Ομάδες αυτές να συναποτελούνται από ειδικά εκπαιδευμένους αστυνομικούς, αλλά και να πλαισιωθούν από «διαμεσολαβητές» που βρίσκονται κοντά στις κοινότητες των Ρομά και θα είναι οι σύνδεσμοι της Αστυνομίας με όλους εκείνους τους Ρομά -και είναι η πλειοψηφία- που επιθυμούν ασφάλεια και ευημερία στις κοινότητές τους», τόνισε χθες ο Μιχάλης Χρυσοχοϊδης από το Ηράκλειο.

Όπως ανέφερε ακόμη ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, «η ισονομία, αλλά και η πρόληψη, με σκοπό την προστασία και τη διασφάλιση της κοινωνικής ειρήνης ισχύουν για όλους, είτε ζουν στην Κρήτη είτε στην Αθήνα. Δεν μπορεί να υπάρχουν νησίδες παραβατικότητας ή ανοχής σε κανένα σημείο της ελληνικής επικράτειας. Νησίδες όπου κάποιοι δρουν ανενόχλητοι και όπου οι πολλοί αισθάνονται απροστάτευτοι. Στρατηγική μας είναι πάντα η πρόληψη, σε συνεργασία με όλες εκείνες τις κοινωνικές δυνάμεις που επιζητούν μια ήσυχη και ασφαλή ζωή» τόνισε ο Υπουργός παρουσιάζοντας το σχέδιο αστυνόμευσης στους οικισμούς με ομάδες υψηλής παραβατικότητας.

Πηγή: www.iefimerida.gr