Σε κλίμα εξωστρέφειας η κοπή πίτας της Ένωσης Ξενοδόχων Μεσσηνίας – Παρουσίαση του Peloponnese Connect (video)

Σε κλίμα εξωστρέφειας και με σαφή αναφορά στις μεγάλες προοπτικές του μεσσηνιακού τουρισμού πραγματοποιήθηκε η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας της Ένωσης Ξενοδόχων Μεσσηνίας.

Κεντρικός ομιλητής ήταν ο πρόεδρος της Ένωσης, Δημήτρης Καραλής, ο οποίος αναφέρθηκε στις προκλήσεις και τις ευκαιρίες της νέας τουριστικής περιόδου, δίνοντας έμφαση στη σημασία της συνεργασίας και της αξιοποίησης σύγχρονων εργαλείων προβολής.

Το παρών έδωσε πλήθος αυτοδιοικητικών παραγόντων και της Περιφερειακής Αρχής και επαγγελματίες του κλάδου του τουρισμού.

Από την πλευρά του ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου δήλωσε ικανοποιημένος από την πορεία της Περιφέρειας έως τώρα σημειώνοντας πως οι προοπτικές που ανοίγονται στο μέλλον είναι πολλές και ένας από τους μεγαλύτερους στόχους είναι η εξωστρέφεια.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης παρουσιάστηκε και η ψηφιακή πλατφόρμα της Περιφέρειας Πελοποννήσου Peloponnese Connect, που στοχεύει στη διασύνδεση επιχειρήσεων και στη δυναμική προώθηση του τουριστικού προϊόντος της περιοχής.

