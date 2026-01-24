Σε Μεγαλόπολη και Τρίπολη η παρουσίαση των χρηματοδοτικών εργαλείων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Δύο σημαντικές ενημερωτικές εκδηλώσεις για την παρουσίαση των Χρηματοδοτικών Εργαλείων και των διαθέσιμων Ευκαιριών προς τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις διοργανώνουν το Επιμελητήριο Αρκαδίας και η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ), με τη συμβολή και υποστήριξη φορέων του επιχειρηματικού και καινοτομικού οικοσυστήματος, όπως το Beyond Expo, οι Industry Disruptors, το ARK Incubator και το ARK Coworking Space. Οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σε Τρίπολη και Μεγαλόπολη, στο πλαίσιο ευρύτερων ενημερωτικών πρωτοβουλιών που στοχεύουν στην ενίσχυση και στήριξη της μικρομεσα

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου στις 2 μ.μ. στο Ark Incubator, Μεγαλόπολη

Θέμα: «Καινοτόμα εργαλεία χρηματοδότησης, Διασύνδεσης και Ανάπτυξης για Startups»

Διεύθυνση: Ark Incubator, Κεντρική Πλατεία Μεγαλόπολης, Αγίου Νικολάου & Παναγιώτη Κεφαλά, Μεγαλόπολη

Δευτέρα 26 Ιανουαρίου στις 6 μ.μ., στο Επιμελητήριο Αρκαδίας, Τρίπολη

Θέμα: «Χρηματοδότηση, Καινοτομία και Διασύνδεση για τη Μικρομεσαία Επιχειρηματικότητα»

Διεύθυνση: Αίθουσα Εκδηλώσεων Επιμελητηρίου Αρκαδίας, 25ης Μαρτίου & Πανός 21, Τρίπολη (είσοδος από 25ης Μαρτίου).

Κατά τη διάρκεια των εκδηλώσεων, η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, κα Ισμήνη Παπακυρίλλου, θα παρουσιάσει τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΑΤ, καθώς και τις δυνατότητες υποστήριξης των επιχειρήσεων μέσω καινοτομίας, διασύνδεσης και αξιοποίησης του ευρύτερου επιχειρηματικού οικοσυστήματος.

Παράλληλα, θα παρουσιαστούν δράσεις και πρωτοβουλίες φορέων υποστήριξης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, με στόχο την ανάδειξη ευκαιριών συνεργασίας, κατάρτισης και ανάπτυξης για τις επιχειρήσεις της περιοχής.

Οι εκδηλώσεις είναι ανοικτές για το κοινό και η συμμετοχή είναι δωρεάν.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ, ARK INCUBATOR

13.45 – 14.00 | Προσέλευση – Εγγραφές

14.00 – 14.10 | Καλωσόρισμα

Καλωσόρισμα από φορέα φιλοξενίας ARK Incubator – Γιάννης Παπαδημητρίου, επικεφαλής έργου ARK Incubator, Διευθύνων Σύμβουλος PCM Consulting

Χαιρετισμοί

Χαιρετισμός εκπροσώπου Περιφέρειας Πελοποννήσου

Χαιρετισμός Δημάρχου Μεγαλόπολης

14.10 – 14.40 | Keynote Speech και Παρουσίαση Ευκαιριών Χρηματοδότησης

Ισμήνη Παπακυρίλλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος – Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (ΕΑΤ)

14.40 – 15.00 | Case Studies από ΕΑΤ

Εκπρόσωποι ωφελούμενων επιχειρήσεων από προγράμματα και Πλατφόρμες διασύνδεσης ΕΑΤ

15.00 – 15.15 |Panel: «Χτίζοντας το Ελληνικό Οικοσύστημα Καινοτομίας»

Μιχάλης Στάγκος, Partner, L-Stone Capital & Curator, Beyond Expo

Ήρα Αλευρά, JOIST Innovation Park

Νάσος Κοσκινάς, POS4work

Θάνος Παράσχος, Startup Greece

15.15 – 15.45 |Panel: Ark Incubator

Φραγκίσκος Θεοφύλακτος, εταίρος έργου ARK Incubator, Διευθύνων Σύμβουλος Prisma Συμβουλευτική

Παντελής Γκαγκανιάρας, startup 3D Printing

Παναγιώτης – Κωνσταντίνος Κακαβάς, startup Appify

15.45 – 16.00 | Ερωτήσεις

16.00 | Κλείσιμο Ημερίδας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

ΤΡΙΠΟΛΗ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

17:50 – 18:00 |Προσέλευση, Εγγραφές

18:00 – 18:15 |Καλωσόρισμα

Καλωσόρισμα – Γιάννης Τρουπής, Πρόεδρος Επιμελητηρίου Αρκαδίας

Χαιρετισμοί

Χαιρετισμός Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Δημήτρη Πτωχού

18:15 – 18:45 | Ο ρόλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στην ενίσχυση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας.

Παρουσίαση των χρηματοδοτικών εργαλείων της ΕΑΤ, Ισμήνη Παπακυρίλλου, Διευθύνουσα Σύμβουλος Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ)

18:45 – 19:05 | Case Studies από ΕΑΤ

Εκπρόσωποι ωφελούμενων επιχειρήσεων από χρηματοδοτικά εργαλεία ΕΑΤ

19:05 – 19:55 | SESSION BEYOND KAI ARK

«Χτίζοντας το Ελληνικό Οικοσύστημα Καινοτομίας»

Μιχάλης Στάγκος, Partner, L-Stone Capital & Curator, Beyond Expo

Ήρα Αλευρά, JOIST Innovation Park

Νάσος Κοσκινάς, POS4work

Θάνος Παράσχος, Startup Greece

Άγγελος και Γιώργος Κυριακούλης, Κτήμα TeGaia

Γιάννης Παπαδημητρίου, ARK Incubator & ARK Coworking Space

19:55 – 20:15 |Ερωτήσεις Συζήτηση