Σε shutdown οι ΗΠΑ – Τι σημαίνει για τη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου

Σε shutdown βρίσκονται οι ΗΠΑ, για πρώτη φορά μετά από σχεδόν επτά χρόνια και για τρίτη φορά υπό τον πρόεδρο Donald Trump, καθώς το Κογκρέσο δεν μπόρεσε να καταλήξει σε συμφωνία για την χρηματοδότηση του αμερικανικού κράτους εντός της προθεσμίας.

Το γραφείο προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου διέταξε τις υπηρεσίες να αρχίσουν να εκτελούν τα σχέδιά τους για μια παύση χρηματοδότησης, κάτι που σημαίνει ότι το αμερικανικό κράτος κλείνει –εκτός των βασικών λειτουργιών του- και οι θέσεις εργασίας εκατοντάδων χιλιάδων Αμερικανών διαταράσσονται.

Με τα δύο κόμματα να βρίσκονται σε αδιέξοδο σχετικά με τις επιδοτήσεις υγειονομικής περίθαλψης και να χρησιμοποιούν αυτή την ευκαιρία για να τοποθετηθούν εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών του 2026, το κλείσιμο του κράτους και οι οικονομικές του επιπτώσεις ενδέχεται να έχουν διάρκεια.

Εάν το shutdown διαρκέσει τρεις εβδομάδες, το ποσοστό ανεργίας θα μπορούσε να εκτοξευθεί στο 4,6%-4,7% από το 4,3% τον Αύγουστο, καθώς οι εργαζόμενοι σε αναστολή καταμετρώνται ως προσωρινά άνεργοι, σημειώνει το Bloomberg Economics.

