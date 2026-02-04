Σε τροχιά υλοποίησης έργο 1.000.000 € για την οδική ασφάλεια στην Κορινθία από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Ένα ουσιαστικό έργο που ενισχύει την οδική ασφάλεια και βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης στην Κορινθία. Στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας υπεγράφη η σύμβαση για το έργο «Συντήρηση Ηλεκτροφωτισμού Οδικού Δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κορινθίας», συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ.

Η παρέμβαση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό της Περιφέρεια Πελοποννήσου, με έμφαση στην πρόληψη ατυχημάτων, την αναβάθμιση των υποδομών και την ενίσχυση της ασφάλειας στο εθνικό και επαρχιακό οδικό δίκτυο σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα.

Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κορινθίας Αναστάσιος Γκιολής, παρουσία της Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού Αθηνάς Κόρκα-Κώνστα, με την ανάδοχο Τεχνική Εταιρεία.

Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Δημήτρης Πτωχός, σημείωσε: «Η Περιφέρεια Πελοποννήσου υλοποιεί στοχευμένα έργα που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες. Η αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού στην Κορινθία είναι μια παρέμβαση με άμεσο αποτύπωμα στην ασφάλεια και την καθημερινότητα των πολιτών».

Ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Κοριθίας, Αναστάσιος Γκιολής, ανέφερε: «Υπογράψαμε τη σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία για ένα μεγάλο έργο, όμοιο του οποίου δεν έχει ξαναγίνει στην Κορινθία. Θα τοποθετηθούν νέοι στύλοι ηλεκτροφωτισμού σε σκοτεινά και επικίνδυνα σημεία του οδικού μας δικτύου, ενισχύοντας έμπρακτα την ασφάλεια οδηγών και πεζών».

Το έργο προβλέπει εκτεταμένες παρεμβάσεις συντήρησης και αναβάθμισης του ηλεκτροφωτισμού, με έμφαση σε σημεία αυξημένης επικινδυνότητας, συμβάλλοντας καθοριστικά στη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και στη βελτίωση της ορατότητας, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες.