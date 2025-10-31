Σφοδρές αντιδράσεις για το λουκέτα στα ΕΛΤΑ – «Ταφόπλακα» στην εξυπηρέτηση πολιτών, υποβιβασμός υπηρεσιών και ερημοποίηση της υπαίθρου (video)

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση των ΕΛΤΑ να κλείσουν 204 υποκαταστήματα σε όλη τη χώρα, αρκετά και στην Πελοπόννησο. Οι τοπικές κοινωνίες εκφράζουν κραυγή αγωνίας κάνοντας λόγω για περαιτέρω αποδυνάμωση και ερημοποίηση της υπαίθρου με σοβαρές επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών, δίχως των γηραιότερων.

Μιλώντας στην τηλεόραση BEST o Γρηγόρης Κωστόπουλος στάθηκε στις άμεσες ενέργειες της Ένωσης Προέδρων Κοινοτήτων του νομού και χαρακτήρισε την απόφαση αυτή εντελώς λανθασμένη, καλώντας τους βουλευτές του νομού και τους εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης να συνδράμουν για την αποτροπή αυτής της κατάστασης διότι «η περιφέρεια έχει ανάγκη από τις υπηρεσίες που έχουν μείνει, να είναι αναβαθμισμένες», από τα κέντρα υγείας μέχρι τα ΑΤΜ.

Η απόφαση όπως εξήγησε «προφανώς υποβιβάζει και τις υπηρεσίες που έχουν απομείνει» ενώ παράλληλα «βάζει ταφόπλακα σε κάτι που οι μεγάλοι άνθρωποι είχαν ως εργαλείο εξυπηρέτησης».

Στο κυβερνητικό αφήγημα περί αποκέντρωσης ο κ. Κωστόπουλος σημείωσε πως εξελίξεις όπως το κλείσιμο των ΕΛΤΑ «είναι ακριβώς προς την αντίθετη κατεύθυνση»