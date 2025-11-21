Ο Δημητριάδης επανεμφανίζεται στα “κοινά” της ΝΔ – Το μήνυμα για συμμετοχή στις εσωκομματικές κάλπες της Κυριακής

Το γεγονός ότι ο επί χρόνια στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού θα μετάσχει στην εσωκομματική διαδικασία, καλώντας τα μέλη της ΝΔ να προσέλθουν στις κάλπες, ουσιαστικά επιβεβαιώνει τις πληροφορίες ότι ο κ. Δημητριαδης έχει επαναδραστηριοποιηθεί το τελευταίο διάστημα στο εσωκομματικό πεδίο της ΝΔ. Το τελευταίο διάστημα, άλλωστε, έβλεπε βουλευτές και στελέχη από όλη την Ελλάδα ενώ συμμετείχε και σε «γαλάζια» τραπεζώματα. Ενδεικτικά, ο Γρηγόρης Δημητριάδης έδωσε το «παρών» στο φετινό καζάνι που διοργάνωσε ο βουλευτής Φλώρινας Σταύρος Παπασωτηρίου, με τη μάζωξη να περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια, την υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, τους υφυπουργούς Χρήστο Κέλλα και Λάζαρο Τσαβδαρίδη, τον γραμματέα της ΝΔ, Κώστα Σκρέκα κ.α.