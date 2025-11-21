Το εύθραυστο πολιτικό σκηνικό δείχνει η δημοσκόπηση της DATA C στην Πελοπόννησο – Οι τάσεις, οι προθέσεις και τα πρόσωπα (κάρτες-video)

Με το τείχος της δυσαρέσκειας να μεγαλώνει έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η φωτογραφία της στιγμής που διαμορφώνεται υπό την προσδοκία και την αναμονή εξελίξεων. Η «σφυγμομέτρηση» της DATA C (DATA CONSUNLTANTS) που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Πελοποννήσου για την εφημερίδα «Πελοπόννησος» και την τηλεόραση BEST επιβεβαιώνει αυτή την τάση, αποτυπώνοντας την πρόθεση ψήφου, τις τάσεις συσπείρωσης και μετακίνησης αλλά και το ενδιαφέρον για τις κινήσεις νέων προσώπων που μπαίνουν στην εξίσωση και αξιολόγηση.

Χαρακτηριστικά τα όσα είπε, κατά την παρουσίαση των ευρημάτων της δημοσκόπησης, ο εκδότης της εφημερίδας “Πελοπόννησος” Θεόδωρος Λουλούδης:

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ 3 και 14 Νοεμβρίου 2025 σε αντιπροσωπευτικό δείγμα 1.017 πολιτών, με τηλεφωνικές συνεντεύξεις και δειγματοληψία βάσει φύλου, ηλικίας και Περιφερειακής Ενότητας.

«ΤΙ ΓΝΩΜΗ ΕΧΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ Κ. ΚΥΡΙΑΚΟ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ;»

Στο ερωτηματολόγιο και η δημοτικότητα του Πρωθυπουργού. Τα ευρήματα της δημοσκόπησης φανερώνουν πως ο κ. Μητσοτάκης συγκεντρώνει 30,9% θετικές γνώμες, με την αρνητική γνώμη να φτάνει σε υψηλά ποσοστά στο 67,4%.

ΕΑΝ ΕΙΧΑΜΕ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΥΡΙΟ… ΟΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΧΑΜΕΝΟΙ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΗΣ ΨΗΦΟΥ

Η δημοσκόπηση της DATA C δίνει απαντήσεις στο πολύ κρίσιμο ερώτημα: Αν οι εκλογές διεξάγονταν αύριο, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε; Η πρόθεση ψήφου στην Πελοπόννησο τοποθετεί την κυβερνώσα παράταξη στο 26,1%, πίσω από την «γκρίζα ζώνη» των αναποφάσιστων (19,5%) και όσων δηλώνουν πως θα απέχουν από την εκλογική διαδικασία, που στο σύνολό της συγκεντρώνει αυξημένο ποσοστό 28,7%.

Στην αναγωγή επί των εγκύρων η ΝΔ αυξάνει κατά 10 μονάδες την αποδοχή της με το ΠΑΣΟΚ να λαμβάνει μόλις 2, ενώ και η Ελληνική Λύση βγαίνει σαφώς ενισχυμένη, στην αξιολόγηση των πολιτών.

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ – ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΨΗΦΟΦΟΡΩΝ ΚΑΙ… ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΟΙ

Η ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ διατηρούν την πλειοψηφία της εκλογικής τους βάσης, με τη ΝΔ να έχει μια μεγάλη δεξαμενή και περιθώρια, αλλά υπάρχουν σημαντικές ροές προς μικρότερα κόμματα και τους αναποφάσιστους. Τα ποσοστά αυτά δείχνουν ότι η εκλογική δυναμική μπορεί να επηρεαστεί σημαντικά από νέα κόμματα ή μετακινήσεις ψηφοφόρων, ειδικά στην «γκρίζα ζώνη» που φτάνει το 28,7 %.

ΔΥΝΗΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ

Η δημοσκόπηση της DATA C θέτει ερώτημα και σχετικά με την πιθανότητα συμμετοχής στην επόμενη εκλογική «μάχη» νέων κομμάτων, ερευνώντας σε αυτό πέραν του πρωην Πρωθυπουργού και πρώην προέδρου της ΝΔ Αντώνη Σαμαρά και το πρόσωπο του έτερου πρώην Πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, αλλά και της Μαρίας Καρυστιανού.

Για τον Αλέξη Τσίπρα οι ψηφοφόροι της Πελοποννήσου ανταποκρίνονται θετικά σε ποσοστό 15,5%, κυρίως από την εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ και την κεντροαριστερά. Θα τον επέλεγε το 23,5% των αναποφάσιστων και το 14% όσων δεν θα ψήφιζαν.

Το υποθετικό κόμμα της κας Καρυστιανού λαμβάνει 20,8%, με ισχυρή εισροή από αρκετά κόμματα. Στο πρόσωπο της στρέφονται ψηφοφόροι κυρίως κεντρώοι έως αριστεροί και όσοι δεν αυτοτοποθετούνται πολιτικά.

Ο Αντώνης Σαμαράς εμφανίζεται με μεγάλη δυναμική και φέρεται να προσελκύει ένα πολύ μεγάλο τμήμα των «δεξιών» και «κεντρώων» ψηφοφόρων. Το ενδεχόμενο καθόδου του πρώην Πρωθυπουργού στις επερχόμενες εκλογές, ως επικεφαλής νέου πολιτικού σχήματος, συγκεντρώνει θετική ανταπόκριση από το 14,7% των συμμετεχόντων, μια καθοριστική δεξαμενή, που μοιάζει ικανή να επηρεάσει ουσιαστικά τις ισορροπίες.

Σε σενάριο εισόδου και των τριών νέων υποψηφιοτήτων, τα ευρήματα της DATA C δείχνουν σημαντική αναδιάταξη μειώνοντας το ποσοστό των αναποφάσιστων και δημιουργώντας πολυδιάστατο εκλογικό σκηνικό, όπου η ΝΔ παραμένει πρώτο κόμμα αλλά κοντά στο 20%, με τις ενδεχόμενες νέες δυνάμεις να διεκδικούν σημαντικό μερίδιο της εκλογικής πίτας. Στην υπόθεση αυτή, οι αναποφάσιστοι φαίνεται να μειώνονται σημαντικά στο 12 %, από 19,5 % στην πρόθεση ψήφου με τα υπάρχοντα κόμματα, ενώ η «γκρίζα ζώνη» περιορίζεται.