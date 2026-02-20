SL2/ PLAYOFFS: Δείτε αύριο LIVE στο BEST (15:00) το ματς Πανιώνιος- Μαρκό

Ο Πανιώνιος που στην πρεμιέρα των play off απέδρασε από το γήπεδο της παραλίας με νίκη 0-2 επί της αήττητης έως τότε Καλαμάτας, συνεχίζει την προσπάθειά του κόντρα στην Μαρκό.

Το αυριανό ματς θα προβληθεί LIVE από την τηλεόραση BEST και το ACTION 24, στις 15:00.

Ο Πανιώνιος θέλει νίκη για να συνεχίζει να παλεύει για την άνοδο, και εφόσον κερδίσει και τα πέντε παιχνίδια, θα είναι αυτός που θα ανέβει.

Η Μαρκό που έχει κερδίσει τον σεβασμό των αντιπάλων της, φαίνεται να παίζει πιο ελεύθερα γι’ αυτό και κάθε αποτέλεσμα φαντάζει πιθανά.