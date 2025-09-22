Σοκ στην αγορά καφέ: Ο Arabica ξεπερνά τα $4 – Τι σημαίνει για τους καταναλωτές

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης καφέ στη Νέα Υόρκη συνέχισαν την έντονη ανοδική τους πορεία, ξεπερνώντας για πρώτη φορά από τον Απρίλιο το όριο των 4 δολαρίων ανά λίβρα, καθώς οι ανησυχίες για περιορισμένη προσφορά και οι εμπορικές εντάσεις ενισχύουν την αγορά.

Σύμφωνα με τον αρθρογράφο του Bloomberg, Χαβιέ Μπλας, η ποικιλία arabica, που χρησιμοποιείται ευρέως σε premium ροφήματα από αλυσίδες όπως η Starbucks, ενισχύθηκε έως και 3,6% τη Δευτέρα. Από τις αρχές Αυγούστου οι τιμές έχουν εκτιναχθεί σχεδόν 47%, εξαιτίας της παρατεταμένης ξηρασίας στη Βραζιλία, των δασμών των ΗΠΑ στις εισαγωγές από τη Νότια Αμερική και της πτώσης των αποθεμάτων.

Κρίσιμες καιρικές συνθήκες στη Βραζιλία

Η μετεωρολογική υπηρεσία Somar Meteorologia προβλέπει υψηλές θερμοκρασίες στις πολιτείες Minas Gerais και São Paulo και ξηρασία στο Espírito Santo μέσα στην εβδομάδα. Η αγορά επικεντρώνεται στην επικείμενη ανθοφορία της arabica, που θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό τη συγκομιδή του επόμενου έτους, σύμφωνα με την εμπορική εταιρεία I & M Smith Ltd. Σημειώνεται ότι οι βροχοπτώσεις στη μεγαλύτερη παραγωγική ζώνη της χώρας βρίσκονται ήδη κάτω από τον μέσο όρο.

