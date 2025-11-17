«Σουβλάκι στα 8 ευρώ;» – Ο λογαριασμός της εγκατάλειψης;

Το νούμερο «8 ευρώ» για ένα σουβλάκι, ακούγεται σήμερα εξωφρενικό, ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Όμως, η ουσία δεν βρίσκεται στην τιμή του τιμοκαταλόγου, αλλά στην οικονομική προειδοποίηση που αυτή κρύβει.

Το «σουβλάκι» λειτουργεί ως ένας άτυπος, αλλά εξαιρετικά ακριβής «δείκτης μελλοντικής ακρίβειας». Χτυπάει το καμπανάκι για το τι έρχεται, αν η χώρα συνεχίσει να χάνει την παραγωγική της βάση.

Επί δεκαετίες, η κοινωνία και η αγορά θεώρησαν και συνεχίζουν να θεωρούν την αγροτική παραγωγή δεδομένη. Το μοντέλο στηρίχθηκε στην πίεση του παραγωγού να πουλάει οριακά ή και κάτω του κόστους, ώστε να διατηρηθεί φθηνό το «λαϊκό έδεσμα». Αυτό το μοντέλο πλέον κατέρρευσε.

Αν το σουβλάκι πλησιάσει ποτέ αυτά τα επίπεδα, δεν θα οφείλεται σε αισχροκέρδεια του ψήστη. Θα είναι η νομοτελειακή συνέπεια της έλλειψης προσφοράς. Είναι ο νόμος της αγοράς στην πιο σκληρή του μορφή: