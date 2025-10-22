Σπείρα απατεώνων έπαιρνε παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – 37 συλλήψεις από την ΕΛΑΣ, τουλάχιστον €5 εκατ. τα κέρδη τους

Επιχείρηση και συλλήψεις σε διάφορες περιοχές της επικράτειας πραγματοποιεί η οικονομική αστυνομία στο πλαίσιο της έρευνας για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κατά τις ίδιες πληροφορίες οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει και σε 37 συλλήψεις σε Γιαννιτσά, Αττική, Κρήτη, Θεσσαλονίκη, Έδεσσα και Γιάννενα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, ένας από τους βασικούς εμπλεκομένους από την Κρήτη, ηλικίας 36 ετών, εργάζεται σε κέντρα υποδοχής δικαιολογητικών. Ένας δεύτερος, βασικός κατηγορούμενος από τα Γιαννιτσά, 38 ετών, ο οποίος δηλώνει αγρότης φέρεται να έβρισκε πρόσωπα και εκτάσεις που δεν είχαν δηλωθεί και είχαν τη δυνατότητα να δηλωθούν για επιδοτήσεις.

Παράλληλα, ανάμεσα στους κατηγορούμενους, υπάρχουν και 11 άτομα που ήταν και εκμισθωτές και μισθωτές. Έμπαιναν στο σύστημα και έβλεπαν ποιο αγροτεμάχιο δεν είχε δηλωθεί. Στη συνέχεια το δήλωναν σε κάποιον εν γνώσει του και λάμβαναν την επιδότηση ή δήλωσαν σε κάποιον ότι έχει αγροτεμάχιο χωρίς να έχει και έκαναν ψεύτικα συμφωνητικά σε τρίτα άτομα τα οποία και εισέπρατταν την επιδότηση.

Κατά πληροφορίες πρόκειται για εγκληματική οργάνωση που επί 4 χρόνια (από το 2018 έως το 2022) είχε προσποριστεί ποσά εκατομμυρίων ευρώ με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ σε παράνομες επιδοτήσεις. Όπως διευκρινίζουν αρμόδιες πηγές τα άτομα αυτά δεν περιλαμβάνονται στα 1.036 ΑΦΜ που εντοπίστηκαν να έχουν εισπράξει παράνομα 22,7 εκατ. ευρώ

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι αύριο, Πέμπτη, θα οδηγηθούν στην Αθήνα και θα παραπεμφθούν ενώπιον της ευρωπαίας εισαγγελέως

Οι συλλήψεις έρχονται μετά την έρευνα που διεξάγεται εδώ και μήνες από την Οικονομική Αστυνομία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Καθώς η έρευνα ολοκληρώθηκε, οι αστυνομικοί που ασχολούνται με την υπόθεση ξεκίνησαν τις συλλήψεις.

πηγη www.protothema.gr