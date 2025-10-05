Spetses Mini Marathon: Ταχύτερος όλων στα 25K ο Καλαματιανός Παναγιώτης Μπουρίκας

Ταχύτερος όλων ήταν ο Παναγιώτης Μπουρίκας στον αγώνα των 25 χιλιομέτρων που έγινε στο πλαίσιο του φετινού Spetses Mini Marathon.

Ο καλαματιανός δρομέας με χρόνο 01:26:46΄’ και διαφορά 00:06:63’΄ από τον δεύτερο τερματίσαντα στην κατηγορία των Ανδρών 30 ετών, ήταν ο πιο γρήγορος δρομέας στο πανέμορφο νησί του Αργοσαρωνικού, σε μια διοργάνωση που συγκέντρωσε και φέτος τη συμμετοχή χιλιάδων ατόμων ανάμεσά τους και Μεσσήνιοι, τόσο στο δρομικό όσο και στο κολυμβητικό σκέλος.

Στα πλαίσια της διοργάνωσης πραγματοποιήθηκε ο αγώνας των 25χλμ όπως και οι συντομότεροι αγώνες δρόμου των 5χλμ & 10χλμ, οι αγώνες κολύμβησης 1.5χλμ & 3χλμ, οι παιδικοί αγώνες 500μ & 1000μ και ο βρεφικός αγώνας “My First SMM”.

