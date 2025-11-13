«Σπίτι μου 2»: Επανεξετάζονται τα ηλικιακά και εισοδηματικά κριτήρια – Προσπάθεια διεύρυνσης των δικαιούχων

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει οι προϋποθέσεις χορήγησης των επιδοτούμενων δανείων μέσω του προγράμματος “Σπίτι μου 2”. Προκειμένου να εξασφαλίσει την πλήρη απορρόφηση του προγράμματος “μαμούθ” συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ και να φτάσει στην εξασφάλιση των στεγαστικών αναγκών για 20.000 πολίτες η κυβέρνηση βάζει στο τραπέζι τόσο τα εισοδηματικά όσο και τα ηλικιακά κριτήρια.

Η προσπάθεια βρίσκεται λίγο πάνω από τα μισά (σ.σ δηλαδή έχουν εκταμιευτεί ή είναι σε διαδικασία εκταμίευσης πάνω από 10.000 δικαιούχοι) αλλά το ζητούμενο είναι το πρόγραμμα να κλείσει το ταχύτερο δυνατό. Πώς θα γίνει αυτό; Περισσότερο με αύξηση της περιμέτρου των δικαιούχων και λιγότερο με αύξηση του αριθμού των σπιτιών που δυνητικά μπορούν να αποκτηθούν με το επιδοτούμενο δάνειο.

Κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να αυξηθεί το εισοδηματικό και το ηλικιακό κριτήριο όχι όμως και η παράμετρος της παλαιότητας του ακινήτου. Ενώ υπάρχουν υποστηρικτές που αναφέρουν ότι πρέπει να μπουν και νεώτερα ακίνητα στην εξίσωση -ένα από τα παράπονα των υποψήφιων αγοραστών είναι ότι το κριτήριο της παλαιότητας οδηγεί στο να προσφέρονται προς πώληση μόνο ακίνητα που χρίζουν ανακαίνισης- υπάρχουν φωνές ακόμη και στο εσωτερικό της κυβέρνησης που υποστηρίζουν ότι αν διευρυνόταν το κριτήριο της παλαιότητας, θα εμφανίζονταν ανοδικές πιέσεις στις τιμές ακόμη περισσότερων ακινήτων καθιστώντας ακόμη πιο δύσκολη την προσπάθεια απόκτησης ακινήτου.

