Σπορά… σε άγονο έδαφος – Οι άκαρπες επενδύσεις στη γεωργία [γραφήματα]

Στο μικροσκόπιο του ΟΟΣΑ βρίσκονται οι αγροτικές πολιτικές που ακολουθήθηκαν στις χώρες μέλη του κατά το 2022 – 24, αλλά και την τρέχουσα προγραμματική περίοδο 2023 – 27 εφαρμογής της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ), εκτιμώντας ότι αν και η στήριξη προς την γεωργία σε παγκόσμιο επίπεδο παραμένει υψηλή, έχει μειωθεί σε σχέση με την αγροτική παραγωγή.

Την ίδια στιγμή σε κρίσιμη καμπή βρίσκεται η ευρωπαϊκή γεωργία, καθώς σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ παρατηρείται στασιμότητα στην αγροτική ανάπτυξη, παρά τις υψηλές επιδοτήσεις. Ο συνολικός δείκτης στήριξης προς τους παραγωγούς στην ΕΕ υπολογίζεται σε 17% του ακαθάριστου αγροτικού εισοδήματος την περίοδο 2022-2024