Ελαιόλαδο: «Στόχος» κλοπών και οργανωμένων κυκλωμάτων – Η νέα απειλή

Μάλιστα, το ποσοστό των εξωτερικών κλοπών υπερβαίνει το 50% των συνολικών «χαμένων» προϊόντων, με τα στοιχεία να εκτιμούν, ότι οι λιανοπωλητές υπέστησαν ζημίες ύψους 2,817 δισεκατομμυρίων ευρώ πέρυσι λόγω της λεγόμενης συρρίκνωσης (κλοπή, διοικητικά λάθη και απάτη προμηθευτών), που ισοδυναμεί με το 1,1% των συνολικών εσόδων τους.

Στη «μαύρη» αγορά

Η έκθεση επιβεβαιώνει ότι το 77% των άγνωστων απωλειών σχετίζεται άμεσα με κλοπή – η εξωτερική κλοπή αντιπροσωπεύει το 59% του συνόλου, ενώ η εσωτερική κλοπή ι το 18%. Η απότομη αύξηση των τιμών του ελαιολάδου τα δύο προηγούμενα χρόνια – το εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξεπέρασε τα 10 ευρώ ανά λίτρο σε ορισμένα καταστήματα έχει μετατρέψει αυτό το βασικό είδος διατροφής σε ένα είδος υψηλής αξίας στη μαύρη αγορά, αναφέρει σε σχετική ανάρτηση το Olimerca.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οργανωμένες συμμορίες βρίσκονται πίσω από το 35% των ληστειών, λειτουργώντας με κερδοσκοπικό σκοπό και δημιουργώντας ένα σημαντικό πρόβλημα ασφάλειας για τις επιχειρήσεις. Επιπλέον, το 51% των κλοπών διαπράττονται από παραβάτες, οι οποίοι πραγματοποιούν τρεις ή περισσότερες ληστείες ετησίως, και σχεδόν οι μισοί (48%) από αυτούς τους δράστες είναι κάτω των 30 ετών.

Τα στοιχεία αποκαλύπτουν ότι το μέσο ποσό που κλέβεται ανά περίπτωση είναι 195,58 ευρώ, αν και το 83% των κλοπών δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ. Η μελέτη αναφέρει επίσης ότι τα τρόφιμα είναι η προτιμώμενη κατηγορία για τους κλέφτες και, μετά το ελαιόλαδο, τα πιο περιζήτητα είδη είναι τα κονσερβοποιημένα/καπνιστά προϊόντα, τα αλλαντικά και τα τυριά. Τα κρασιά και τα οινοπνευματώδη ποτά, παραδοσιακά τα πιο κλεμμένα προϊόντα, καταλαμβάνουν την πέμπτη θέση, αλλά φέτος έχουν χάσει την κατάταξή τους λόγω της αύξησης των κλοπών άλλων ειδών.

Αυξάνεται η επιθετικότητα στις κλοπές

Η έκθεση προειδοποιεί επίσης για μια ανησυχητική αύξηση της βίας και της επιθετικότητας των παραβατών. Το 74% των επιχειρήσεων που συμμετείχαν στην έρευνα δηλώνουν ότι οι κλέφτες είναι πλέον πιο λεκτικά ή σωματικά επιθετικοί, ενώ το 65% αναγνωρίζει δυσκολίες στην πρόσληψη προσωπικού ασφαλείας ενόψει αυτής της κλιμακούμενης έντασης.

με τους εμπόρους, το 78% των κλοπών συμβαίνουν απευθείας στον χώρο πωλήσεων, ακολουθούμενο από τα δοκιμαστήρια (9%) και τα ταμεία (4%).

Για να περιορίσουν αυτήν την τάση, η συντριπτική πλειοψηφία των επιχειρήσεων αναγκάζονται να λαμβάνουν πρωτόγνωρα μέτρα ασφαλείας όπως τοποθέτηση αντικλεπτικών συστημάτων, περιορισμό στην πρόσβαση των πελατών ή ακόμα και αποθήκευση του προϊόντος πίσω από τα ταμεία.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το 96% διαθέτει αντικλεπτικές κεραίες, το 83% απασχολεί φύλακες ασφαλείας και το 74% χρησιμοποιεί πρόσθετα συστήματα όπως άκαμπτους συναγερμούς, κολάρα ή κουτιά από πολυανθρακικό για να προστατεύσουν τα πιο πολύτιμα προϊόντα τους.

Ένα αυξανόμενο πρόβλημα

Η κλοπή αντικατοπτρίζει τον αντίκτυπο που έχουν οι αυξανόμενες τιμές στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Σύμφωνα με την AECOC, οι απώλειες που προκαλούνται από την κλοπή επηρεάζουν άμεσα την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία των εταιρειών, οι οποίες ήδη επιβαρύνονται με πρόσθετο κόστος ασφάλειας και διαχείρισης.

«Η εμπορική κλοπή έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ανταγωνιστικότητα των εταιρειών, προκαλώντας τους πολύ υψηλές οικονομικές απώλειες και πολλές ώρες διαχείρισης», λέει ο Alejandro López, επικεφαλής της πρόληψης ζημιών στην AECOC, ο οποίος καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «είναι απαραίτητο να υπάρχει ένα νομικό πλαίσιο που να περιορίζει τις επαναλαμβανόμενες παραβάσεις και τις ενέργειες οργανωμένων συμμοριών, οι οποίες όχι μόνο θέτουν σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα ορισμένων επιχειρήσεων, αλλά ακόμη και την ασφάλεια των εργαζομένων και των πελατών».

