ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα αζήτητα 176 εκατ. ευρώ από επιστροφές φόρου

Χιλιάδες φορολογούμενοι και επιχειρήσεις έχουν να εισπράξουν σημαντικά ποσά από επιστροφές φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, συνολικού ύψους 176 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, η διαδικασία καταβολής τους παραμένει σε εκκρεμότητα λόγω διαφόρων παραγόντων. Κάποιοι δικαιούχοι δεν έχουν δηλώσει τραπεζικό λογαριασμό για να τους επιστραφούν τα χρήματα, άλλοι δεν έχουν δηλώσει έγκυρο email για επικοινωνία, ενώ αρκετοί δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την ολοκλήρωση της επιστροφής.

Όπως σημειώνει ρεπορτάζ της Καθημερινής, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), το συνολικό ποσό των εκκρεμών επιστροφών φόρων τον Δεκέμβριο είχε ανέλθει στα 722 εκατ. ευρώ. Από αυτά, όπως προαναφέρθηκε, τα 176 εκατ. αφορούν επιστροφές για τις οποίες οι φορολογούμενοι δεν έχουν ανταποκριθεί, είτε λόγω μη υποβολής στοιχείων είτε λόγω μη προσκόμισης δικαιολογητικών.

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του moneyreview.gr πατώντας εδώ 

