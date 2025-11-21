Στα προ κρίσης επίπεδα ο πλούτος των Ελλήνων, αλλά…

Στα υψηλότερα επίπεδα από το 2011 βρέθηκε ο συνολικός πλούτος των Ελλήνων το πρώτο τρίμηνο του 2025, ξεπερνώντας το 1 τρισ. ευρώ, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) που παρουσιάζονται σε μελέτη της Alpha Bank. Συγκεκριμένα, οι Ελληνες κατείχαν 1.022.428 εκατ. ευρώ στα τέλη Μαρτίου (1,02 τρισ. ευρώ).

Τελευταία φορά που ο συνολικός (ακαθάριστος) πλούτος των Ελλήνων βρισκόταν σε αντίστοιχα επίπεδα ήταν το πρώτο τρίμηνο του 2011, όταν υπολογιζόταν στα 1.025.055 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα παλαιότερα διαθέσιμα στοιχεία της ΕΚΤ, τον Σεπτέμβριο του 2009 ο συνολικός πλούτος των Ελλήνων υπολογιζόταν στα 1.090.847 εκατ. ευρώ (1,09 τρισ. ευρώ). Κατά τη διάρκεια της κρίσης, ο ακαθάριστος πλούτος πήρε την κατιούσα και έφτασε στα 783,6 δισ. ευρώ στα τέλη του 2018. Επειτα αυξήθηκε για περίπου έναν χρόνο, πριν φτάσει στο χαμηλότερό του σημείο στην αρχή της πανδημίας (Μάρτιος 2020), στα 773,4 δισ. ευρώ.

Από τη σημερινή περιουσία των Ελλήνων, το μεγαλύτερο μέρος (608,5 δισ. ευρώ ή 60% του συνολικού πλούτου) αντιστοιχεί στην ακίνητη περιουσία των νοικοκυριών της χώρας.

