Στα σκαριά ρήτρα μη απόλυσης για όσους αρνηθούν το 13ωρο

Ρήτρα μη απόλυσης όποιου εργαζομένου αρνηθεί να εργαστεί 13 ώρες εξετάζει να συμπεριλάβει στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο το οποίο αναμένεται να φέρει σε δημόσια διαβούλευση (και μάλιστα 20 ημερών) το υπουργείο Εργασίας μέχρι τέλος του τρέχοντος μηνός.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του newsit.gr, το υπουργείο Εργασίας εξετάζει να προβλέπει το εν λόγω εργασιακό νομοσχέδιο (σε σχέση με το ατομικό εργατικό δίκαιο) διάταξη που να ξεκαθαρίζει πως δεν θα συνάδει λόγο απόλυσης η άρνηση του εργαζομένου να εργαστεί 13 ώρες.