Αποχαιρέτα το οικόπεδό σου: Λεηλασία της ιδιωτικής περιουσίας στην Ελλάδα μέσω αποφάσεων του ΣτΕ

Η ελληνική κοινωνία ζει μια αθόρυβη αλλά τεράστια ανατροπή, που έχει περάσει «κάτω από το ραντάρ», αν και αφαιρεί στην πράξη μέρος της περιουσίας δεκάδων ή εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών.

Με πρόσφατες αποφάσεις που έλαβε το ΣτΕ σε συνδυασμό με τη στάση της κυβέρνησης, η δόμηση εκτός σχεδίου σχεδόν καταργείται. Πλέον, οικόπεδα θεωρείται οικοδομήσιμο μόνο εφόσον έχει πρόσωπο σε “κύριο δρόμο” αναγνωρισμένο με ΦΕΚ.

Αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες ισχυρίζονται ότι «το ζήτημα διευθετήθηκε».