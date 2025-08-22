Αποχαιρέτα το οικόπεδό σου: Λεηλασία της ιδιωτικής περιουσίας στην Ελλάδα μέσω αποφάσεων του ΣτΕ

Η ελληνική κοινωνία ζει μια αθόρυβη αλλά τεράστια ανατροπή, που έχει περάσει «κάτω από το ραντάρ», αν και αφαιρεί στην πράξη μέρος της περιουσίας δεκάδων ή εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών.
Με πρόσφατες αποφάσεις που έλαβε το ΣτΕ σε συνδυασμό με τη στάση της κυβέρνησης, η δόμηση εκτός σχεδίου σχεδόν καταργείται. Πλέον, οικόπεδα θεωρείται οικοδομήσιμο μόνο εφόσον έχει πρόσωπο σε “κύριο δρόμο” αναγνωρισμένο με ΦΕΚ.
Αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες ισχυρίζονται ότι «το ζήτημα διευθετήθηκε».
Τι συμβαίνει στην πράξη; H συντριπτική πλειονότητα των οικοπέδων της χώρας, ίσως και το 90%, καθίστανται μη οικοδομήσιμα. Οικόπεδα που για δεκαετίες αντιμετωπίζονταν ως περιουσιακά στοιχεία, που αγοράστηκαν, φορολογήθηκαν, μεταβιβάστηκαν, ξαφνικά μετατρέπονται σε απλά χωράφια χωρίς καμία αξία.
