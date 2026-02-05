Τελευταία Νέα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Στη Λίμνη Τάκα ο Αντιπεριφερειάρχης Κώστας Μανδρώνης – Αυξημένη η στάθμη των υδάτων

Τη λίμνη Τάκα επισκέφθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αρκαδίας Κώστας Μανδρώνης, όπου, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της Τ.Κ. Βουνού Αντώνη Μπιλίδα και τον κ. Πλαντζά, ο οποίος δραστηριοποιείται αγροτικά στην περιοχή, διαπίστωσαν με ικανοποίηση ότι η στάθμη των υδάτων έχει ανέβει σε υψηλά επίπεδα.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία, καθώς, όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από την Περιφέρεια Πελοποννήσου, ένα από τα πλέον αναμενόμενα έργα για την αγροτική οικονομία της Αρκαδία έχει εξασφαλίσει την απαιτούμενη χρηματοδότηση και εισέρχεται στη φάση των αναγκαίων θεσμικών διαδικασιών, με την αναμενόμενη σύσταση ΤΟΕΒ, ώστε να προχωρήσει η υλοποίησή του.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 24,5 εκατ. ευρώ και αφορά τη δημιουργία εκτεταμένου αρδευτικού δικτύου, το οποίο θα καλύψει κρίσιμες ανάγκες των τοπικών παραγωγών, ενισχύοντας την αγροτική παραγωγικότητα και τη βιώσιμη διαχείριση των υδατικών πόρων, στο πλαίσιο του συνολικού σχεδιασμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

