Στη Θεσσαλονίκη για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της η Μαύρη Θύελλα

Η αποστολή της Μαύρης Θύελλας ξεκίνησε σήμερα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη όπου θα παραμείνει ως τις 31 Αυγούστου.

Η ομάδα μας θα εγκατασταθεί στο «Zagorakis Sports Center», όπου ο Αλέκος Βοσνιάδης, οι συνεργάτες του και οι ποδοσφαιριστές μας θα συνεχίσουν τη σκληρή και απαιτητική δουλειά.

Ασφαλώς, κατά το διάστημα της παραμονής της στη Νέα Ραιδεστό, η Μαύρη Θύελλα θα δώσει τέσσερα φιλικά παιχνίδια με σκοπό να αποκτήσει μεγαλύτερο αγωνιστικό ρυθμό και ο προπονητής μας να φέρει την ομάδα στον επιθυμητό βαθμό για τις επίσημες υποχρεώσεις.

Στις 24 του μήνα η Καλαμάτα θα κοντραριστεί με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Θα ακολουθήσουν τα δυο κολλητά φιλικά απέναντι σε ΠΑΟΚ Β (27/08) και Ποσειδώνα Μηχανιώνας (28/08), ενώ θα ολοκληρωθούν με αυτό κόντρα στον Καμπανιακό (31/08). Έπειτα, το ποδοσφαιρικό τμήμα θα επιστρέψει στη βάση του και θα μπει στην τελική ευθεία για την έναρξη της σεζόν στη Super League 2..