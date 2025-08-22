Στη Θεσσαλονίκη για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της η Μαύρη Θύελλα

Στη συμπρωτεύουσα Θεσσαλονίκη συνεχίζει την προετοιμασία της η Μαύρη Θύελλα, μετά από μια μικρή παύση λόγω των υποχρεώσεών της για το Κύπελλο Ελλάδος.
Εκεί σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση ξεκινά το δεύτερο, και τελευταίο πριν την έναρξη του πρωταθλήματος, στάδιο της προετοιμασίας της ομάδας.
Η αποστολή της Μαύρης Θύελλας ξεκίνησε σήμερα με προορισμό τη Θεσσαλονίκη όπου θα παραμείνει ως τις 31 Αυγούστου.
Η ομάδα μας θα εγκατασταθεί στο «Zagorakis Sports Center», όπου ο Αλέκος Βοσνιάδης, οι συνεργάτες του και οι ποδοσφαιριστές μας θα συνεχίσουν τη σκληρή και απαιτητική δουλειά.
Ασφαλώς, κατά το διάστημα της παραμονής της στη Νέα Ραιδεστό, η Μαύρη Θύελλα θα δώσει τέσσερα φιλικά παιχνίδια με σκοπό να αποκτήσει μεγαλύτερο αγωνιστικό ρυθμό και ο προπονητής μας να φέρει την ομάδα στον επιθυμητό βαθμό για τις επίσημες υποχρεώσεις.
Στις 24 του μήνα η Καλαμάτα θα κοντραριστεί με την Αναγέννηση Καρδίτσας. Θα ακολουθήσουν τα δυο κολλητά φιλικά απέναντι σε ΠΑΟΚ Β (27/08) και Ποσειδώνα Μηχανιώνας (28/08), ενώ θα ολοκληρωθούν με αυτό κόντρα στον Καμπανιακό (31/08). Έπειτα, το ποδοσφαιρικό τμήμα θα επιστρέψει στη βάση του και θα μπει στην τελική ευθεία για την έναρξη της σεζόν στη Super League 2..