Στην Αρχαία Ολυμπία τα κλασικά οχήματα του ιταλικού αγώνα «1000 Miglia»

Το θρυλικό «1000 Miglia Experience Greece» κάνει την πρώτη του εμφάνιση, περνώντας μέσα από περιοχές γεμάτες ιστορία, τοπία που μαγεύουν και μνήμες που συγκινούν. Μεταξύ των σταθμών του, ξεχωρίζει η Αρχαία Ολυμπία — η πατρίδα των ιστορικών θεσμών και η αφετηρία του ιδεώδους της αθλητικής συνέπειας. Σε αυτό το δρομολόγιο, η πορεία προς την Ολυμπία θα αποτελέσει μια όαση στην καρδιά της Πελοποννήσου – ένας σταθμός όπου ο χρόνος σταματά και οι αισθήσεις ξυπνούν.

Κλασικά οχήματα, με γυαλισμένες επιφάνειες και ρετρό γραμμές, να περνούν μέσα από ελαιώνες, πλαγιές και κοιλάδες, να γλιστρούν δίπλα σε ποτάμια και να αναδύονται ξαφνικά μέσα σε μια ατμόσφαιρα αιώνων. Η Αρχαία Ολυμπία δεν είναι απλώς ένας σταθμός· είναι ένας τόπος όπου η φύση αναπνέει μαζί με την ανθρώπινη δημιουργία – οι σκιές των δέντρων «σμίγουν» με τα αρχαία μάρμαρα, ενώ η αίσθηση του ιερού χώρου σε καθηλώνει.

Σ’ αυτή τη συνάντηση —μεταξύ των πανάρχαιων θρύλων και των λαμπερών οχημάτων— το 1000 Miglia προσφέρει κάτι περισσότερο από αγώνα: προσφέρει ταξίδι. Ταξίδι στην αισθητική, στο βλέμμα και στην ανάμνηση. Ακόμη και όσοι δεν ασχολούνται με αυτοκίνητα, θα ζήσουν την ένταση της διαδρομής, την αγωνία του χρόνου και τη μαγεία του τοπίο

Πρόγραμμα:

•7 Οκτωβρίου: Τεχνικοί και διοικητικοί έλεγχοι στην Αθήνα (preeventchecks)

•8 Οκτωβρίου (Leg 1): Αθήνα →Ναύπλιο

•9 Οκτωβρίου (Leg 2): Ναύπλιο →Πύλος

•10 Οκτωβρίου (Leg 3): Πύλος→ΆγιοιΘεόδωροι

•11 Οκτωβρίου (Leg 4): Άγιοι Θεόδωροι→Αθήνα

Κατηγορίεςοχημάτων:

• 1000 Miglia Eligible

• 1000 Miglia Era

•ClassicIcons

•Supercars&Hypercars

πηγη ertnews.gr