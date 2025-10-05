Α’ Κατηγορία Μεσσηνίας: Τέλλος Άγρας και Πάμισος στην κορυφή της βαθμολογίας

Με έξι βαθμούς στο ενεργητικό τους Πάμισος Μεσσήνης και Τελλος Άγρας βρίσκονται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Α΄ κατηγορίας, μετά το πέρας των αναμετρήσεων της 2ης αγωνιστικής.

Αναλυτικά:

Αποτελέσματα – 2η αγωνιστική

Εράνη Φιλιατρών – ΑΕ Μάνης 2-2

Ακρίτας Κορώνης – ΑΟ Φοινικούντας 2-2

Μεσσηνιακός Γ.Σ. – Τέλλος Άγρας 1-2

ΑΕ Λογγάς – ΑΟ Κυπαρισσίας 7-0

ΑΟ Ομόνοια – ΑΟ Διαβολιτσίου 5-1

ΑΟ Καλλιθέας – Παπαφλέσσας Χώρας 0-3

ΑΟ Μεθώνης – ΑΟ Στενωσιάς 1-1

Πάμισος Μεσσήνης – Θύελλα Χαρακοπιού 3-2

Βαθμολογία

1. Τέλλος Άγρας 6

2. Πάμισος Μεσσήνης 6

3. Εράνη Φιλιατρών 4

4. ΑΟ Φοινικούντας 4

5. ΑΟ Μεθώνης 4

6. Ακρίτας Κορώνης 4

7. Παπαφλέσσας Χώρας 3

8. Θύελλα Χαρακοπιού 3

9. ΑΟ Κυπαρισσίας 3

10. ΑΕ Λογγάς 3

11. ΑΟ Ομόνοια 3

12. ΑΕ Μάνης 1

13. ΑΟ Στενωσιάς 1

14. ΑΟ Καλλιθέας 0

15. ΑΟ Διαβολιτσίου 0

16. Μεσσηνιακος Γ.Σ. 0

Επόμενη 3η αγωνιστική

ΑΕ Μάνης – ΑΟ Φοινικούντας

Τέλλος Άγρας – Εράνη Φιλιατρών

ΑΟ Κυπαρισσίας – Ακρίτας Κορώνης

ΑΟ Διαβολιτσίου – Μεσσηνιακός

Παπαφλέσσας Χώρας – ΑΕ Λογγάς

ΑΟ Στενωσιάς – ΑΟ Ομόνοια

Θύελλα Χαρακοπιού – ΑΟ Καλλιθέας

ΑΟ Μεθώνης – Πάμισος Μεσσήνης