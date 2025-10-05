Α’ Κατηγορία Μεσσηνίας: Τέλλος Άγρας και Πάμισος στην κορυφή της βαθμολογίας

Με έξι βαθμούς στο ενεργητικό τους Πάμισος Μεσσήνης και Τελλος Άγρας βρίσκονται στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Α΄ κατηγορίας, μετά το πέρας των αναμετρήσεων της 2ης αγωνιστικής.
Αναλυτικά:
Αποτελέσματα – 2η αγωνιστική
Εράνη Φιλιατρών – ΑΕ Μάνης 2-2
Ακρίτας Κορώνης – ΑΟ Φοινικούντας 2-2
Μεσσηνιακός Γ.Σ. – Τέλλος Άγρας 1-2
ΑΕ Λογγάς – ΑΟ Κυπαρισσίας 7-0
ΑΟ Ομόνοια – ΑΟ Διαβολιτσίου 5-1
ΑΟ Καλλιθέας – Παπαφλέσσας Χώρας 0-3
ΑΟ Μεθώνης – ΑΟ Στενωσιάς 1-1
Πάμισος Μεσσήνης – Θύελλα Χαρακοπιού 3-2
Βαθμολογία
1. Τέλλος Άγρας 6
2. Πάμισος Μεσσήνης 6
3. Εράνη Φιλιατρών 4
4. ΑΟ Φοινικούντας 4
5. ΑΟ Μεθώνης 4
6. Ακρίτας Κορώνης 4
7. Παπαφλέσσας Χώρας 3
8. Θύελλα Χαρακοπιού 3
9. ΑΟ Κυπαρισσίας 3
10. ΑΕ Λογγάς 3
11. ΑΟ Ομόνοια 3
12. ΑΕ Μάνης 1
13. ΑΟ Στενωσιάς 1
14. ΑΟ Καλλιθέας 0
15. ΑΟ Διαβολιτσίου 0
16. Μεσσηνιακος Γ.Σ. 0
Επόμενη 3η αγωνιστική
ΑΕ Μάνης – ΑΟ Φοινικούντας
Τέλλος Άγρας – Εράνη Φιλιατρών
ΑΟ Κυπαρισσίας – Ακρίτας Κορώνης
ΑΟ Διαβολιτσίου – Μεσσηνιακός
Παπαφλέσσας Χώρας – ΑΕ Λογγάς
ΑΟ Στενωσιάς – ΑΟ Ομόνοια
Θύελλα Χαρακοπιού – ΑΟ Καλλιθέας
ΑΟ Μεθώνης – Πάμισος Μεσσήνης