Τελευταία Νέα
97.3best
Δευτέρα
16
Φεβρουάριος
TOP
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Στην πρέσα όλα τα παλιά αυτοκίνητα; Τι ισχύει πραγματικά για την υποχρεωτική απόσυρση των ΙΧ

Share

Η υποχρεωτική απόσυρση των παλαιών ΙΧ επέστρεψε στο προσκήνιο της επικαιρότητας, χωρίς ωστόσο το ενδεχόμενο αυτό να εξετάζεται σοβαρά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τεράστια είναι τα προβλήματα που έχει προκαλέσει στην αγορά των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων η πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) η οποία περιλαμβάνει την υποχρεωτική απόσυρση από την κυκλοφορία των παλαιών αυτοκινήτων.

Ειδικότερα την συγκεκριμένη πρόταση της ACEA κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι έχει ήδη υιοθετηθεί από την Κομισιόν και σύντομα οι ιδιοκτήτες παλαιών αυτοκινήτων θα αναγκαστούν να τα αποσύρουν από την κυκλοφορία!

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του carandmotor.gr πατώντας εδώ

Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Η ενημέρωση με επίκεντρο εσένα... Ειδήσεις από τη Μεσσηνία, την Ελλάδα και όλο τον κόσμο

Επικοινωνία: [email protected] , +30 27210 63264

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΙΔΙΟΚΤΗΣΤΗΣ: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: Best-tv.gr
ΕΔΡΑ: Καλαμάτα, Ηρώων Πολυτεχνείου 0, 24134
ΑΦΜ: 801227730
ΔΟΥ: Καλαμάτα
ΤΗΛ – EMAIL: 2721063264 / [email protected]
ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΤΟΧΟΙ: Μπελογιάννης Χρήστος, Μπελογιάννης Γιώργος
ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ / ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ: Μπελογιάννης Χρήστος
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Θέμης Κανελλόπουλος
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ / ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ DOMAIN: Μεσσηνιακή Τηλεόραση Ραδιοφωνία Α.Ε.
Copyright © 2020 BEST MEDIA | Designed & Powered By nxcode