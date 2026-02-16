Στην πρέσα όλα τα παλιά αυτοκίνητα; Τι ισχύει πραγματικά για την υποχρεωτική απόσυρση των ΙΧ

Η υποχρεωτική απόσυρση των παλαιών ΙΧ επέστρεψε στο προσκήνιο της επικαιρότητας, χωρίς ωστόσο το ενδεχόμενο αυτό να εξετάζεται σοβαρά από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Τεράστια είναι τα προβλήματα που έχει προκαλέσει στην αγορά των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων η πρόταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) η οποία περιλαμβάνει την υποχρεωτική απόσυρση από την κυκλοφορία των παλαιών αυτοκινήτων.

Ειδικότερα την συγκεκριμένη πρόταση της ACEA κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι έχει ήδη υιοθετηθεί από την Κομισιόν και σύντομα οι ιδιοκτήτες παλαιών αυτοκινήτων θα αναγκαστούν να τα αποσύρουν από την κυκλοφορία!

